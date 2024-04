Taylor Swift și-a surprins fanii cu încă 15 cântece neanunțate pentru partea a doua a albumului „The Tortured Poets Department”

a venit cu o nouă surpriză pentru fanii săi, la doar două ore după lansarea de la miezul nopții a albumului „The Tortured Poets Department”.

Taylor Swift și-a surprins fanii cu 15 piese noi

Vedeta câștigătoare a premiului Grammy, în vârstă de 34 de ani, și-a anunțat, noaptea, fanii, că cea mai recentă lansare semnată de ea este un album dublu.

„Este o surpriză de la ora 2 dimineața: „The Tortured Poets Department” este un album secret DUBLU. ✌️ Am scris atât de multă poezie chinuită în ultimii 2 ani și am vrut să vă împărtășesc totul, așa că iată a doua parte a TTPD: The Anthology. 15 cântece în plus. Și acum povestea nu mai este a mea… este toată a ta 🤍”, a scris ea pe Instagram, citată de .

Lansarea „The Tortured Poets Department/Departamentului Poeților Torturați” a fost plină de mister pentru fanii detectivi ai lui Swift. Pe 16 aprilie, Swift a colaborat cu Spotify pentru a găzdui o expoziție pop-up în Los Angeles, în care aceștia au putut să se plimbe printr-o sală tematică de bibliotecă, plină cu indicii subtile despre album, inclusiv versuri și imagini noi care sugerau un posibil conținut.

Picturile murale misterioase au apărut și în SUA înainte de lansarea albumului – în Chicago, picturile murale includ un cod QR, care face legătura cu un scurt videoclip de pe contul de YouTube oficial al lui Swift, care include textul „Eroare 321”.

Swift a făcut pentru prima dată anunțul surpriză că va lansa al unsprezecelea album de studio în timpul discursului său despre premiul pentru cel mai bun album vocal pop – Midnights, la Premiile Grammy 2024 (care a marcat și al 13-lea premiu Grammy al ei, celebru număr considerat de ea norocos).

A doua zi după anunțul albumului, Swift a dezvăluit lista oficială de melodii pentru album. Partea A include „Fortnight”, „The Tortured Poets Department”, „My Boy Only Breaks His Favorite Toys” și „Down Bad”. Cântecele de pe partea B sunt „So Long, London”, „But Daddy I Love Him” și „Fresh Out the Slammer”.

Swift, în vârstă de 34 de ani, a anunțat, de asemenea, că ea și Malone, în vârstă de 28 de ani, vor lansa un videoclip pentru piesa la ora 20:00, vineri, 19 aprilie, în aceeași zi a lansării albumului.