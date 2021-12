„Vlad”, la un pas de moarte. Actorul Adrian Nartea, mărturii emoționante după ce a suferi două intervenții chirurgicale

Adrian Nartea este unul dintre cei mai cunoscuți actori din România, iar rolul din Vlad i-a adus admirația fanilor și cu siguranță dragostea fanelor. Totuși, viața reală a actorului de la Pro TV nu a fost întotdeauna încununată de lucruri bune. „Vlad” a fost la un pas de moarte și a suferit două intervenții chirurgicale, dar întreaga experiență l-a schimbat ca om.

În prezent, Adrian Nartea este bine, dar recent a dezvăluit un episod extrem de dificil din trecutul său. Eroul principal din Vlad a suferit două intervenții în Franța, dar s-a recuperat, iar acum merge la controale regulat.

Adrian Nartea a fost la un pas de moarte

Actorul din Vlad a fost diagnosticat cu o tumoare în cap, în spatele ochiului. Tratamentul l-a realizat în Franța, după ce mai mulți medici i-au spus că ar putea rămâne desfigurat.

„De la aflarea ve‑știi ș‑i până la momentul operației, viața mea s-a schimbat total. Mi-am dorit sa dețin controlul la tot, dar sunt atât de multe lucruri care se întâmpla, încât în mintea ta apar doar întrebări: o să fie bine, o să mai trăie‑ști?

Eu, unul, am simțit că m-am întors la întrebari pe care nu le-a‑ș fi pus altfel vizavi de viața ș‑i de ceea ce va urma. După ce am aflat vestea, mi-au trebuit câteva zile sa o diger, iar apoi am intrat într-un… mood operațional, sa îi spunem”, a povestit el, pentru Viva.

Care este stare actorului de la Pro TV, după intervențiile suferite

În prezent, Adrian Nartea a mărturisit că este sănătos, că se simte bine și merge la controale regulate. Actorul spune că nu este obligat, ci consideră normal să își verifice starea de sănătate.

„Din punct de vedere clinic, sunt sănătos, fac controale regulate. Nu pentru că ar fi obligatoriu, ci pentru ca aș‑a e bine. După 40 de ani sau chiar ș‑i înainte e bine să mergi la analize, la controale, pentru a-ți organiza cât mai bine viața ‑și pentru a avea grijă de sănătate”, a declarat Nartea, pentru revista citată mai sus.

Viața actorului din Vlad (Pro TV) s-a schimbat radical după intervenție

Nartea a povestit că a suferit două intervenții chirurgicale în Franța, acolo unde s-a și vindecat. Alături i-au fost soția Alina și mama lui, două persoane extrem de importante.

„Mi s-au schimbat, într-adevăr, valorile. Îmi dau seama că toate lucrurile după care alergam zi de zi sunt impuse de noi, de societate, de modele impuse și uităm de unde plecăm. Uităm că suntem oameni între oameni, că simțim, că respirăm și asta este cel mai important”, a mai explicat actorul.

