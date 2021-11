Adrian Nartea a terminat-o cu serialul „Vlad”. Ce i-a rămas în urma producţiei de la Pro TV

Adrian Nartea a devenit popular după ce a jucat în serialul „Vlad”. Celebrul actor a cucerit inima telespectatorilor. Mii de români au fost nerăbdători să afle cum se va termina proiectul-fenomen de la Pro Tv.

Serialul „Vlad” i-a schimbat viața

Adrian Nartea recunoaște că serialul i-a schimbat viața. Actorul se bucură de atenția publicului și își construiește o carieră de succes. Acesta a reușit să colaboreze cu alți actori celebri și a primit câteva lecții importante de viață. Vezi mai multe poze în galeria foto de AICI.

„Noi aveam cam 9 zile per episod de filmat. Avem un an și jumătate de stat zilnic, non stop, pe platou. Noi, actorii, mai avem pauze, dar echipa Vlad stă non stop. More or less, în echipa Vlad, erau cam 100 de oameni. Uneori 80, dacă aveam filmări în locații pretențioase, uneori am avut și 50. În Turcia era echipă restrânsă, aveam echipă de acolo. De la fiecare om de pe platoul ăla am avut de învățat. Am fost ca un burete. Am învățat de la fiecare, eu șmecher fiind, mă duceam și întrebam. Furam meserie”, a mărturisit Adi Nartea pentru Cătălin Măruță.

Veniturile actorului au crescut semnificativ. Adi Nartea mai spune că a devenit mai bogat spiritual. Vedeta se bucură că a putut să participe în acest proiect grandios.

„Sunt mult mai bogat și nu mă refer la bani. Am primit încredere din partea echipei, producătorilor, Pro Tv-ului. Nu am simțit niciodată că mi se cuvine treaba asta, fiecare zi era ca un cadou pentru mine”, a remarcat Adrian Nartea.

Cu ce probleme s-a confruntat Adrian Nartea pe platoul de filmare

Actorul a mai povestit că s-a confruntat cu anumite probleme în timpul filmărilor, dar a a reușit să le rezolve și să se amuze pe seama dificultăților.

„După sezonul întâi, i-am zis celui care face pantofii să îmi facă talpă din cauciuc, știam că trebuie să alerg. Cel puțin 3 perechi de pantaloni de costum s-au rupt. Când eram deasupra lui Aradist, îi dădeam pumni, când m-am aplecat spre Roxana și când m-am urcat într-o mașină de lux”, a conchis Adrian Nartea.