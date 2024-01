Vlăduța Lupău, dezămăgită de progresul vindecării fiului ei. A mers cu Iair la spital în prima zi din 2024

Vlăduța Lupău trebuia să aibă parte de o vacanță de vis alături de familie ei, dar starea de sănătate a fiului ei, Iair, a făcut-o să anuleze tot. Astfel, în iar diagnotiscul pus de medicii a fost unul destul de dur: otită. În plus, tratamentul pe care l-a administrat până acum nu pare să dea roade.

Iair încă nu s-a vindecat

Fiul Vlăduței Lupău, de un an și jumătate se confruntă cu otita și, în ciuda tratamentelor pe care le ia, pare să nu îi mai treacă, scrie

Vladuța a mers pe 1 ianuarie la doctor cu fiul ei, când a primit tratamentul și diagnosticul, apoi pe 12 ianuarie a revenit la un control. Spera să audă de la medic că fiul ei este bine, pentru că ei așa i se părea, că i-a trecut boala. Din păcate, otita încă nu a dispărut și doctorii i-au prescris un alt tratament micuțului, unul mai puternic.

Artista spune, acum, că a luat o decizie bună de a-și anula vacanța în condițiile în care fiul ei nu dădea semne să se simtă bine și se bucură că nu au mers în călătoria planificată pentru că lucrurile s-ar fi puttu agrava.

„Azi am fost cu Iair să vedem dacă a scăpat de otită, eram sigură și convinsă că da, însă, răspunsul este nu. Mai avem șapte zile de tratament, un alt tratament și, din nou, o să mergem peste șapte zile la vizită. Deci e foarte bine că nu am zburat atâtea ore în vacanța în care trebuia să mergem că era mult, mult mai rău. Dumnezeu știe mai bine de ce, cum și de ce ne dă un lucru în viața noastră, indiferent că e bun sau rău. El, ca stare generală, aș fi zis că am scăpat, dar controlul a spus că nu”, a povestit Vlăduța Lupău pe InstaStory.

Ce a spus artista despre starea de sănătate a fiului ei, în urmă cu o săptămână

, Vlăduța Lupău și Adrian Rus au luat copilul și au mers la urgențe, pentru că avea febră mare.

„Am început rău anul…cu otită, care ne ține acasă și nu mai putem zbura cu avionul în vacanța pe care o aveam planificată de mâine. Dar asta nu mai contează în situațiile de genul. Am ajuns la prima oră acasă, am mers la urgențe cu febră mare și am aflat de venirea otitei în viața noastră. Ne conformăm tratamentului și sperăm să trecem rapid! Sănătate multă și an nou bun!”, a scris Vlăduța Lupău, pe Instagram.