Început de an teribil pentru Vlăduța Lupău. Cântăreața a ajuns de urgență la spital cu fiul ei, Iair

În vârstă de 32 de ani, Vlăduța Lupău se numără printre cele mai apreciate și titrate artiste ale industriei muzicale autohtone.

Se pare că în acest an , deoarece a ajuns cu fiul său, Iair, la spital.

Cântăreața a ajuns la spital cu fiul ei, în prima zi din anul 2024

Vlăduța Lupău are o relație frumoasă cu Adi Rus, iar de când au devenit părinți cei doi se bucură de din viața lor.

Cu toate că este o mamă grijulie și-l crește pe micuțul Iair așa cum crede că este mai bine, artista a dezvăluit de curând că a ajuns la spital cu băiatul ei, deoarece a făcut otită.

„Am început rău anul…cu otită, care ne ține acasă și nu mai putem zbura cu avionul în vacanța pe care o aveam planificată de mâine.

Dar asta nu mai contează în situațiile de genul. Am ajuns la prima oră acasă, am mers la urgențe cu febră mare și am aflat de venirea otitei în viața noastră.

Ne conformăm tratamentului și sperăm să trecem rapid! Sănătate multă și an nou bun!”, a scris vedeta pe Instagram, notează .

Artista a trecut printr-un alt obstacol, la începutul lunii decembrie

Vlăduța Lupău a hotărât la începutul lunii decembrie că este timpul să plece într-o vacanță cu familia, pentru că a trecut printr-o perioadă mai grea și își dorește să se relaxeze cu soțul ei și cu fiul lor.

Pe rețelele de socializare cântăreața le-a împărtășit fanilor , în timp ce se afla în Austria cu familia ei.

„Am venit cu mașina…ne-am pornit la 00:20 din Cluj și am ajuns la 07:30 (ora Austriei). Planul a fost să doarmă Iair pe drum, însă s-a trezit fix când să plecăm și apoi a fost distractiv… eram pe punctul de a nu mai pleca…dar iată-ne!!! Ne bucurăm de minivacanța care, de fapt, este pentru el. Azi am recuperat pe rând și somnul nostru și mâine ne vom distra mai mult. Așa e cu copiii mici… solicitant și frumos”, a scris aceasta.