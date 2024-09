Ciolacu: „Am o relație normală, n-am o relație intimă cu Sorina Docuz” / „Sub nicio formă nu cer sfaturi politice serviciilor de informații” / Premierul a povestit cum i-a fost percheziționată casa de către Securitate

Premierul Marcel Ciolacu, liderul PSD, a negat categoric, într-un interviu pentru , că ar avea o relație cu Sorina Docuz, fosta soție a lui Robert Negoiță și om de afaceri cu o creștere importantă în ultimii ani în domeniul publicității stradale.

El a mai ținut să precizeze că nu a intervenit niciodată pentru vreo companie și chiar nu se mai vede cu oamenii de afaceri, vechi prieteni din Buzău, „pentru că asta le-ar face lor rău”.

În același interviu, Ciolacu a fost întrebat despre relațiile sale cu serviciile de informații.

Ciolacu: Nu am o relație intimă cu Sorina Docuz

Marcel Ciolacu a insistat că are o „relație normală” cu Sorina Docuz și că se va retrage din politică dacă vreun afacerist va spune despre el că a intervenit în zona de afaceri.

„Ce înseamnă parteneră sau protejată? Există vreo poză în care sunt eu cu Sorina Docuz în postură intimă?

Am o relație normală, n-am o relație intimă cu Sorina Docuz. Dacă cineva poate să-mi aducă dovezi….

Dacă îmi spune un om de afaceri că am intervenit în zona de afaceri, eu mă retrag din politică. Nu am intrat în astfel de zone niciodată.

În politică să nu îți fie frică de ceea ce ai făcut, ci de ceea ce se poate inventa despre tine”, a mai declarat Marcel Ciolacu, pentru

Răspunsul lui Ciolacu, întrebat despre relația sa cu serviciile

Întrebat, în același interviu, care e relația sa cu serviciile secrete, Marcel Ciolacu a răspuns: „Am o relație instituțională, cum e normal. Ca să iei decizii, trebuie să fii informat. În cazuri excepționale, am cerut eu lămuriri pe anumite aspecte. Nu am o relație de prietenie pentru că eu cred foarte mult în funcționarea statului român”.

Întrebat ce conțin informările SRI ca teme, nu ca informații concrete, Ciolacu a răspuns: „Am o persoană desemnată să se ocupe de acestă poștă secretă. Nu știu dacă fac bine că spun: nu le-am citit de vreo săptămână, atât de aglomerat a fost programul. Dacă era ceva urgent, presupun că primeam un semnal. La finalul săptămânii parcurg de obicei toate informările, unele dintre ele sunt și pe zona de Eu am cerut foarte multe (n.r. informări de la SRI) pe zona de fonduri europene”.

Ciolacu a povestit cum i-a fost percheziționată casa de către Securitate

În schimb, liderul PSD a povestit pentru cum i-a fost percheziționată casa de către fosta Securitate: „Am 56 de ani. Nu am fost nici membru de partid, la Partidul Comunist, fiind copil de pilot militar erau niște reguli foarte clare în ceea ce privește familia și tata era ofițer. Deci nu am avut… (n.r. relații cu Securitatea) Am avut în schimb un frate mai rebel decât mine în tinerețe. Cu păr lung, cu desene pe pereți, cu afișe din „Bravo”, cum erau vremurile respective. Și într-o zi a stat la un șpriț cu colegii și au făcut ei planul cum fug în Iugoslavia. Pe vremea aceea era… Și am avut percheziție de la Securitate în casă. Cu toate că tatăl meu, repet, era ofițer. Deci, eu nu m-aș întoarce la acele vremuri. Nu sunt membru al Securității, nu sunt ofițer, am făcut armata. Cred că am ieșit caporal din ”.