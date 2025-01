„Am stabilit, cum am promis înainte de votul din Parlament, că vom veni la pensiile mici și medii, până la începutul acestui an, cu o suplimentare și o majorare de tip one off, până vom vedea execuția bugetară la prima rectificare, când se va analiza dacă se poate astfel încât să nu afectăm investițiile mai ales din PNRR – unde sunt cofinanțări foarte mari pe zona transporturilor, de exemplu, de 60% – dacă bugetul de stat își permite indexarea din septembrie”, spunea Marcel Ciolacu într-o conferință de presă la Ministerul Finanțelor.