Marcel Ciolacu: „Așa cum am văzut cu toții, acest Guvern a avut cel mai bun ritm din istorie la construcția drumurilor de mare viteză” (VIDEO)

Ciolacu, despre investițiile în infrastructura rutieră

„A patra prioritate a vizat infrastructura rutieră și, așa cum am văzut cu toții, acest Guvern a avut cel mai bun ritm din istorie la construcția drumurilor de mare viteză.

De la preluarea guvernării ,am finalizat aproape 235 de kilometri, am inaugurat primele loturi din autostrada Moldovei, am terminat drumul de mare viteză Craiova – Pitești, am dat în lucru mai multe loturi din Autostrada de centură a Capitalei, plus o secțiune din lotul 4 al Autostrăzii Pitești – Sibiu și două loturi din Autostrada Transilvania.

Am ajuns la un buget pe infrastructură de aproximativ 6 miliarde de euro anual, care include și partea de fonduri europene, și cofinanțarea din partea bugetului de stat”, a declarat premierul Marcel Ciolacu.

Totodată, Ciolacu că și-a respectat promisiunea de a crește puterea de cumpărare a românilor, că a redus inflația la jumătate și a produs cea mai mare creștere a pensiilor din ultimii 15 ani.