Nelu Tătaru a rămas fără imunitate. Procurorii DNA vor putea face percheziții. Cum au votat parlamentarii (VIDEO)

a rămas fără imunitate. Camera Deputaților a votat luni, 14 octombrie, pentru încuviințarea cererii de ridicare a imunității în cazul fostului ministru al Sănătății.

Cum au votat parlamentarii

Votul a fost secret, cu bile. În total, 177 de parlamentari au votat pentru, 12 împotrivă și a fost și o abținere.

Netu Tătaru nu a fost prezent la ședință, potrivit .

Fostul ministru al Sănătății, Nelu Tătaru, a fost pus, joi, sub urmărire penală de către procurorii DNA. El este cercetat pentru luare de mită în formă continuată de 57 de ori.

„În perioada 03 aprilie 2024 – 12 iulie 2024, în calitate de medic specialist în cadrul Spitalului Municipal Huși, suspectul Tătaru Nelu ar fi primit cu titlu de mită sume de bani cuprinse în general între 100 și 500 de lei, precum și bunuri alimentare, de la 45 de persoane (pacienți/aparținători), în legătură cu îndeplinirea îndatoririlor sale de serviciu în calitate de medic specialist, respectiv intervenții chirurgicale, consult pacienți ori eliberare de rețete medicale. În cauză se mai efectuează urmărirea penală și privitor la alte 27 de persoane care au calitatea de suspecți pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită” , a precizat DNA.

Nelu Tătaru neagă acuzațiile

Nelu Tătaru a respins acuzațiile. El a spus luni, atunci când a ajuns la Comisia juridică, că nu a luat „niciun ban” de la pacienți, potrivit .

„Nu, nu există. Eu n-am văzut acei bani. Nu a luat niciun ban. Nu am știut nimic de acest dosar. Faptul că presa știa mai mult decât mine de acest dosar cred că este o problemă. Am refuzat de 5 ori să iau bani. Nu am luat găini, ouă sau alte produse. Recomand să se ridice orice obstacol din calea aflării adevărului (n.r. ridicarea imunății). Se va vedea că am refuzat să iau banii. Este o dezamăgire ținând cont că nu s-a respectat prezumția de nevinovăția. Nu am luat nicun ban”, a precizat fostul ministru al Sănătății.