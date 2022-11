Oare domnul doctor Bode chiar știe engleză? Emilia Șercan, pentru B1 TV: „Sper un ziarist să-i pună o întrebare în engleză. Mi-aș dori foarte tare să văd lucrul ăsta, mărturisesc!” (VIDEO)

Emilia Șercan a explicat, pentru B1 TV, detaliile care i-au atras atenția în a ministrului de Interne, Lucian Bode (PNL). Jurnalista a mărturisit că și-ar dori foarte tare să-l audă vorbind în engleză pe ministru, mai ales că la teză a presupus cunoașterea acestei limbi străine. Șercan a mai susținut că Universitatea Babeș-Bolyai, la care Bode și-a susținut teza, a greșit în modul în care a gestionat acest caz.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Bună, România!”, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir pe B1 TV.

Oare Bode chiar știe engleză?

„Am început în vară să verific teza și am descoperit o serie de elemente repetitive: cel puțin în primele 30 de pagini pe care am început să le analizez în vară am constatat că plagia din limba engleză. Mi-am dat seama că lucrul acesta e un element distinctiv și că a plagiat și dincolo de cele 30 de pagini pe care am apucat să la analizez inițial”, a afirmat Emilia Șercan.

Aceasta a precizat că a încercat să afle dacă Bode știe engleză, dar „nu există elemente care să arate că dumnealui vorbește limba engleză”.

Răzvan Zamfir a precizat, în acest context, că Bode nu și-a trecut în niciun CV ce limbi străine cunoaște.

Asta „deși e obligatoriu, ca să te înscrii la doctorat, de un atestat de vorbitor al unei limbi străine”, a punctat jurnalista.

„Sper un ziarist, când se întâlnește cu dl Bode să-i pună o întrebare (în engleză). Mi-aș dori foarte tare să văd lucrul ăsta, mărturisesc”, a mai precizat Șercan.

Ce a mai remarcat Șercan în teza de doctorat a lui Bode

Aceasta a revenit apoi la lucrarea lui Bode: „Există discrepanțe majore între modul în care e redactată teza între prima parte și a doua parte. E foarte posibil ca ea să fi fost citită și corectată de aceeași persoană, cea care greșit „parametri” și a scris „parametrii”. Sigur e cineva care s-a uitat și a corectat prost”.

„Dar sunt diferențe majore. În prima parte iar sunt elemente distinctive. În prima parte cine plagiază din engleză, din loc în loc, lasă definiții și citate în engleză, lucru nepermis într-o lucrare în limba română. Asta nu se mai întâmplă în a doua parte, unde definițiile sunt traduse”, a mai explicat Emilia Șercan.

Ce spune Emilia Șercan despre UBB, universitatea la care Bode și-a susținut teza

Jurnalista a mai spus că a fost invitată de către Comisia de etică a UBB să participe la analiza tezei lui Bode, în sensul că respectivii voiau pur și simplu ca ea să le predea munca pe care a făcut-o.

Ei i-au spus apoi că nu pot analiza toată teza. „Nu au dorit să analizeze toată teza. Legal există acoperire pentru verificarea integrală a tezei. Dl Cîmpeanu (fostul ministru al Educației – n.r.)chiar a dat un Ordin ca toate tezele să fie verificate, deci există acoperire legală”.

„Cred că e o universitate importantă, care are categoric o serie de criterii sănătoase, dar în această chestiune, cred eu, nu au făcut ce ar fi trebuit”, a continuat Șercan, invocând ca posibilă explicație faptul că Bode e ministru în Guvernul Ciucă și lider PNL.

Amintim că Bode l-a avut coordonator de doctorat pe Adrian Ivan, rectorul de la Academia SRI, care e și profesor la UBB.

UBB Cluj că va reanaliza teza de doctorat a ministrului de Interne.