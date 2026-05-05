Presa internațională, cu ochii pe România: Guvernul Bolojan a căzut după votul din Parlament

Adrian A
05 mai 2026, 15:19
Sursă foto: Inquam/Octav Ganea
Cuprins
  1. POLITICO: „Guvernul român se prăbușește”
  2. George Simion cere alegeri anticipate
  3. Ce urmează: consultări la Cotroceni și posibil nou guvern
  4. România, sub presiunea termenelor europene

Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis marți în Parlament, după adoptarea moțiunii de cenzură inițiate de PSD și AUR, într-unul dintre cele mai dure voturi din politica postdecembristă. Potrivit rezultatului oficial, moțiunea a trecut cu 281 de voturi „pentru”, doar 4 voturi „împotrivă” și 3 voturi anulate.

Căderea Executivului a generat reacții imediate atât pe plan intern, cât și în presa internațională, marile agenții de presă și publicațiile europene tratând subiectul în regim de Breaking News.

POLITICO: „Guvernul român se prăbușește”

Publicația POLITICO a deschis marți site-ul cu titlul „Guvernul român se prăbușește”, subliniind faptul că social-democrații s-au aliat cu extrema dreaptă pentru a-l înlătura pe premierul de centru-dreapta.

Jurnaliștii notează că PSD, nemulțumit de măsurile dure de austeritate și de direcția reformelor fiscale, s-a retras din coaliția guvernamentală și a decis să susțină, alături de AUR, moțiunea de cenzură împotriva lui Bolojan.

Totodată, presa internațională evidențiază faptul că această mișcare a creat tensiuni inclusiv la nivel european, în special în cadrul grupului Socialiștilor și Democraților din Parlamentul European.

George Simion cere alegeri anticipate

George Simion este prezentat drept principalul beneficiar politic al căderii Guvernului Bolojan. Liderul AUR a cerut alegeri anticipate și a transmis că formațiunea sa este pregătită să își asume guvernarea.

„Destinul României trebuie decis prin votul românilor”, a declarat Simion în timpul dezbaterii din Parlament.

Totuși, scenariul alegerilor anticipate este considerat puțin probabil, iar varianta cea mai plauzibilă rămâne desemnarea unui nou premier și formarea unei alte majorități parlamentare.

Ce urmează: consultări la Cotroceni și posibil nou guvern

Președintele Nicușor Dan este așteptat să înceapă consultările cu partidele parlamentare pentru desemnarea unui nou prim-ministru.

Printre scenariile analizate se află refacerea unei coaliții între liberali, dar fără Bolojan, și PSD, eventual sub conducerea unui tehnocrat independent. O altă variantă ar fi un guvern minoritar PNL-USR-UDMR, cu PSD în opoziție.

Președintele a încercat deja să calmeze temerile privind stabilitatea politică și economică, afirmând că România își va menține orientarea pro-occidentală și angajamentele strategice.

România, sub presiunea termenelor europene

Instabilitatea politică apare într-un moment sensibil pentru România, care trebuie să finalizeze reforme esențiale până în luna august pentru a debloca aproximativ 11 miliarde de euro din fondurile europene.

În lipsa unor măsuri rapide privind consolidarea fiscală și reforma administrației, țara riscă inclusiv o deteriorare a ratingului de credit, avertizează publicațiile internaționale.

Căderea Guvernului Bolojan este urmărită atent și de agențiile internaționale Reuters, Bloomberg, Agence France-Presse și Xinhua, semn că turbulențele politice de la București au devenit un subiect major pe agenda externă.

