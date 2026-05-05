Dominic Fritz prima reacție după demiterea guvernului Bolojan. USR nu mai vrea la guvernare cu PSD

Adrian Teampău
05 mai 2026, 14:48
Dominic Fritz (USR) și Ilie Bolojan (PNL). Sursa foto: Captură video - USR / Facebook
Cuprins
  1. Reacția lui Dominic Fritz după moțiune
  2. USR denunță colaborarea dintre PSD și AUR

Dominic Fritz, președintele USR, a avut o primă reacție după demiterea guvernului Bolojan în care a reluat ideea că partidul său nu va mai guverna alături de PSD

Reacția lui Dominic Fritz după moțiune

Moțiunea de cenzură împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan a trecut cu un număr record de voturi, 281. La scurtă vreme după aflarea rezultatului, Dominic Fritz, președintele USR, a făcut o postare pe Facebook, în care a vorbit despre intențiile viitoare ale partidului. El a precizat că formațiunea sa nu va mai participa într-un guvern alături de PSD.

„Așa cum am decis și anunțat înainte, nu vom negocia un nou guvern cu PSD. Nu poți guverna cu un partener care blochează reformele cu o majoritate de rezervă cu AUR în buzunar. Voi avea azi mai multe întâlniri cu colegii din conducerea USR pentru a lua o decizie despre cum apărăm România și valorile noastre cel mai bine în perioada următoare”, a transmis Fritz, într-o postare pe Facebook.

Politicianul a dat asigurări că miniștrii USR vor rămâne în funcții până când un nou guvern, condus de un alt premier, va depune jurământul. Totodată, a precizat că formațiunea sa „nu va abandona lupta”.

„USR sigur nu va abandona lupta. Am fost în ultimele luni și vom rămâne alături de toți românii care își doresc să construim ceva în țara asta. Cu responsabilitate și curaj. La bine și la greu, indiferent de cât de multe piedici ne pun. Miniștrii USR își vor continua munca până în ziua în care va fi numit un nou guvern”, a mai arătat Fritz.

USR denunță colaborarea dintre PSD și AUR

Dominic Fritz susține că nu va permite, el și partidul pe care îl conduce, ca PSD și AUR să întoarcă România în trecut. El susține că cele două partide ar dori să oprească reformele.

„Moțiunea a trecut, dar nu vom permite ca PSD și AUR să întoarcă România în trecut. Toți știm că cele două partide au vrut același lucru: să oprească reformele, înainte ca reformele să le golească cutiile de pantofi și să ne scape de pile, relații, cumetrii. Lăcomia lor costă și-i va costa scump pe români. Au plătit deja 36 de ani. Suntem mulți care suntem scârbiți și furioși. Dar nu avem voie să fim nehotărâți”, a mai spus Fritz.

Moțiunea depusă de AUR și PSD pentru demiterea guvernului a fost adoptată cu 281 voturi Pentru, 4 voturi împotrivă. Oficial, guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis, iar președintele Nicușor Dan urmează să convoace consultări pentru desemnarea unui alt cabinet.

