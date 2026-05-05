Liberalul Hubert Thuma cere ca partidul să rămână la guvernare: „PNL nu pleacă nicăieri. Le spun direct românilor – Vă datorăm respect"

Traian Avarvarei
05 mai 2026, 16:11
Hubert Thuma (PNL), președintele Consiliului Județean (CJ) Ilfov. Sursa foto: Hubert Thuma / Facebook
Hubert Thuma (PNL), președintele Consiliului Județean (CJ) Ilfov, spune că PNL trebuie să rămână la guvernare pentru a continua reformele pe care le-a început. „Le spun direct românilor: Vă datorăm respect. Respect înseamnă să nu vă mințim că există soluții ușoare. Respect înseamnă să ducem la capăt ce am promis”, a transmis Thuma. Acesta a mai ținut să precizeze că „PNL își va exercita rolul în deplină colaborare cu Președintele României”.

Mesaje similare au mai transmis liberalii Cătălin Predoiu și Nicoleta Pauliuc, în contextul în care Guvernul Bolojan a fost dărâmat de moțiunea de cenzură PSD-AUR.

Hubert Thuma: PNL nu pleacă nicăieri

„Votul de astăzi nu schimbă realitatea în care se află România. Problemele rămân aceleași și tot aceleași rămân și soluțiile. Nu cred că cineva are motive să sărbătorească ce s-a întâmplat azi în Parlament. O moțiune câștigată nu plătește facturile românilor, nu deblochează un singur proiect din PNRR, nu aduce o investiție în plus și nu rezolvă nicio nedreptate resimțită de oameni.

Ce face, în schimb, este să prelungească o incertitudine pe care România nu și-o permite.

PNL nu pleacă nicăieri. Ne-am asumat guvernarea într-un moment greu, am început reforme pe care alții le-au amânat ani la rând, am readus seriozitatea în relația cu instituțiile europene și am pus țara pe un drum corect.

Acest drum trebuie continuat. Munca începută pe reformă administrativă, pe disciplină bugetară, pe absorbția fondurilor europene, pe respectarea angajamentelor asumate nu se oprește pentru că s-a votat o moțiune. Continuă.

Le spun direct românilor: Vă datorăm respect. Respect înseamnă să nu vă mințim că există soluții ușoare. Respect înseamnă să ducem la capăt ce am promis, nu să fugim când devine incomod. Respect înseamnă să punem țara înaintea calculelor de partid și exact asta am făcut, exact asta vom face”, a transmis președintele CJ Ilfov, pe Facebook.

Thuma: PNL își va exercita rolul în deplină colaborare cu Președintele României

Acesta s-a referit apoi și la relația partidului cu președintele Nicușor Dan: „Vreau să fie limpede și un alt lucru: PNL își va exercita rolul în deplină colaborare cu Președintele României. Stabilitatea acestei țări nu se construiește din declarații, ci din lucrul împreună al instituțiilor care răspund în fața românilor. Vom susține fiecare pas care apără interesul național, parcursul european al României și încrederea partenerilor noștri”.

„Propun să nu transformăm un moment politic într-o criză de stat. Cei care au ales calea moțiunii și-au asumat o responsabilitate, noi ne-o asumăm pe a noastră: Să muncim mai departe, cu seriozitate, pentru o Românie care merge înainte.

Locul PNL este acolo unde se iau decizii pentru români. Acolo vom fi. Astăzi, mâine și în perioada care urmează. #ilfovimpreuna”, a mai transmis Hubert Thuma, pe Facebook.

