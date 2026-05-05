Ciprian Ciucu rămâne cu Bolojan. Reacția primarului general după demiterea guvernului

Adrian Teampău
05 mai 2026, 15:13
Ilie Bolojan și Ciprian Ciucu. Sursa foto: Inquam Photos / Alex Nechez
Cuprins
  1. Ciprian Ciucu rămâne alături de Ilie Bolojan
  2. Guvernul a picat cu mare majoritate de voturi

Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, și-a exprimat susținerea pentru Ilie Bolojan după demiterea guvernului prin moțiune de cenzură. 

Ciprian Ciucu rămâne alături de Ilie Bolojan

Primarul general al Capitalei a reacționat după aflarea rezultatului la votul moțiunii de cenzură împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan. Ciprian Ciucu a transmis un mesaj pe Facebook în care își exprimă susținerea pentru premierul demis.

„Moțiunea suveranistă, antieuropeană a trecut. Noi mergem mai departe cu Ilie Bolojan! Nu pentru un om, ci pentru principiile pe care le întruchipează. Sus inima!”, a scris Ciucu, pe Facebook, fără să spună explicit dacă se referă la PNL sau la altă grupare politică.

Declarațiile sale vin în contradicție cu afirmațiile lui Cătălin Predoiu care consideră că PNL trebuie să continue la guvernare, chiar cu PSD. Aceasta, deși există o rezoluție a conducerii partidului care exclude o alianță cu social-democrații în cazul demiterii guvernului.

„Nu am discutat cu președintele Nicușor Dan. Nu am spus că vom guverna cu PSD, ci că trebuie să ne păstrăm deschise opțiunile și să cântărim în partid care e cea mai bună strategie. Sunt detalii tehnice. Nu trebuie să abandonăm guvernarea, PNL a construit parteneriate strategice. PNL nu trebuie să fie absent de la masa deciziilor, fiindcă lăsăm un spațiu strategic pentru AUR. Partidul trebuie să aleagă între o supărare de moment și o politică responsabilă în interesul țării”, spune Predoiu.

Guvernul a picat cu mare majoritate de voturi

Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis marți, 5 mai, după ce moțiunea de cenzură a fost adoptată cu o majoritate clară. În favoarea demiterii au votat  281 de parlamentari, deputați și senatori. Alți patru parlamentari au votat împotriva moțiunii, iar trei voturi au fost anulate.

Pentru demiterea guvernului erau suficiente doar 233 de voturi, din totalul de 464. În sala de plen, la dezbaterea și la votul moțiunii au fost prezenți 431 de parlamentari. Dintre aceștia au votat un număr de 288, restul preferând să stea în bănci.

Raportul moțiunii a fost înregistrat oficial, iar documentul semnat de ambii președinți ai Parlamentului va fi transmis președintelui Nicușor Dan. Acesta va convoca alte consultări pentru desemnarea unui nou premier.

