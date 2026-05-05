Faptul că Guvernul condus de Ilie Bolojan a picat în urma votului moțiunii, a generat primele reacții din partea liderilor politici. Președintele PSD București, Daniel Băluță, a transmis un mesaj în care subliniază direcția pe care ar trebui să o urmeze România în perioada următoare.

Guvernul condus de Ilie Bolojan a picat. Ce spune Daniel Băluță despre votul din Parlament

Într-o postare publicată pe pagina de Facebook a , Daniel a afirmat că momentul din Parlament depășește miza politică imediată și ține de viitorul țării:

„România își continuă parcursul european, ferm și responsabil. Ceea ce s-a întâmplat astăzi în Parlament nu a fost despre Ilie Bolojan sau despre partide politice, ci despre români și despre viitorul României. Despre direcția în care alegem să mergem ca stat: spre o concentrare periculoasă a puterii în mâinile câtorva sau spre o societate echilibrată, în care drepturile tuturor sunt respectate.”, a transmis Băluță.

De ce consideră social-democrații că este un moment decisiv

Liderul PSD București a punctat că mesajul transmis prin votul parlamentar este unul clar, iar schimbarea de guvern marchează o ruptură de modelul anterior de conducere:

„Mesajul transmis este categoric: Ilie Bolojan nu mai conduce Guvernul. România se desprinde de un model de guvernare total injust, iar de acum înainte avem cu toții o responsabilitate majoră, aceea de a nu mai permite capturarea statului de către grupuri netransparente.”, a mai continuat Băluță.

Ce fel de guvern cere PSD după demitere

În finalul mesajului, Daniel Băluță a făcut apel la formarea unui executiv care să funcționeze în interesul cetățenilor și să pună accent pe transparență:

„Este momentul să avem, la Palatul Victoria, un guvern care să lucreze pentru binele oamenilor, cu transparență, responsabilitate și respect pentru fiecare român.”, a conchis Băluță.

Mesajul vine după ce moțiunea împotriva lui Ilie Bolojan a trecut cu 281 de voturi. Urmează consultări pentru desemnarea unui nou premier și conturarea unei majorități care să susțină viitorul Executiv.