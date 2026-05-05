Primul anunț de la Cotroceni, după căderea Guvernului Bolojan. Nicușor Dan, declarații de ultim moment

Ana Maria
05 mai 2026, 16:05
Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Nicușor Dan, declarații de ultim moment. Ce decizie urmează să ia PNL în această seară
  2. Ce spune Cătălin Predoiu despre strategia PNL
  3. Care este miza următoarelor ore

Nicușor Dan, declarații de ultim moment. Administrația Prezidențială a transmis primul mesaj oficial după ce Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis în urma moțiunii de cenzură. Potrivit unui anunț pe site-ul Administrației Prezidențiale, președintele Nicușor Dan va susține declarații de presă marți, de la ora 18:00, la Palatul Cotroceni, într-un moment cheie pentru scena politică.

Moțiunea inițiată de PSD și AUR a trecut cu 281 de voturi, depășind clar pragul necesar pentru demiterea Executivului.

Nicușor Dan, declarații de ultim moment. Ce decizie urmează să ia PNL în această seară

În paralel, Partidul Național Liberal a convocat o ședință de Birou Politic Național, programată pentru ora 17:00, în care va decide direcția politică pentru perioada următoare.

Liderii partidului vor analiza două scenarii principale:

  • trecerea PNL în Opoziție
  • rămânerea la guvernare într-o formulă minoritară, cu premier din partea PNL

Potrivit informațiilor apărute până acum, o eventuală guvernare alături de PSD nu se află printre opțiunile luate oficial în calcul de partid.

Ce spune Cătălin Predoiu despre strategia PNL

În acest context, Cătălin Predoiu a transmis că liberalii ar trebui să rămână deschiși tuturor variantelor și să nu renunțe la guvernare.

Niciun om de partid nu va accepta nicio nominalizare decât dacă partidul acceptă funcția. Nu am discutat cu președintele Nicușor Dan. Nu am spus că vom guverna cu PSD, ci că trebuie să ne păstrăm deschise opțiunile și să cântărim în partid care e cea mai bună strategie. Sunt detalii tehnice.

Nu trebuie să abandonăm guvernarea, PNL a construit parteneriate strategice. PNL nu trebuie să fie absent de la masa deciziilor, fiindcă lăsăm un spațiu strategic pentru AUR.

Partidul trebuie să aleagă între o supărare de moment și o politică responsabilă în interesul țării„, a declarat Cătălin Predoiu, vicepremier și ministru de Interne.

Care este miza următoarelor ore

Următoarele ore sunt decisive pentru configurarea noii scene politice. Pe de o parte, președintele urmează să transmită primele semnale privind direcția consultărilor, iar pe de altă parte, PNL trebuie să își clarifice poziția.

În funcție de deciziile luate, România ar putea intra fie într-o nouă formulă de guvernare, fie într-o perioadă de opoziție și negocieri intense pentru formarea unei majorități.

