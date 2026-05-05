Victor Ponta a avut o reacție după care a dus la demiterea condus de . El i-a transmis un mesaj președintelui Nicușor Dan.

Postarea lui Victor Ponta după moțiunea de cenzură

Deputatul social-democtrat consideră că a preluat responsabilitatea identificării unei soluții potrivite pentru o guvernare eficientă. Victor Ponta consideră că depinde de șeful statului dacă România va merge pe drumul corect sau nu. Conform procedurii, după demiterea guvernului, președintele convoacă consultări cu partidele și nominalizează un alt premier.

„Putem să schimbăm lucrurile și să mergem pe drumul corect pentru România sau să rămânem pe direcția greșită! «Mingea» acum este la Nicușor Dan!”, a transmis Ponta pe Facebook.

Dușmanul responsabil pentru dezastrul României

Anterior, într-un alt mesaj, deputatul Victor Ponta a identificat „răul” care a provocat dezastrul în care a ajuns România. Asemenea lui Liviu Dragnea, care vorbea despre „statul paralel”, el vorbește despre un „mecanism” ilegitim și antiromânesc.

„Pentru că bătalia nu se termină! Acestă bătălie cu cei care ne spun mereu ca românii sunt hoți, leneși, proști si că ei vor mereu să ne reformeze și să ne «salveze» vânzându-ne străinilor nu o sa se încheie niciodată. Bătălia cu «influencerii» și «oengiștii» care se calcă în picioare la Cotroceni la sarmale fîcute din banii poporului pe care ei îl disprețuiesc și îl înjură, bătălia cu cei care se autodeclară ca avand monopol pe «proEuropa» și care se luptă pentru Ucraina și nu pentru România acuzând pe orice adversar ca fiind «putinist», baătălia cu cei care i-au «pupat în bot si i-au păpat de tot» pe Băsescu, Iohannis, Nicușor și acum pe Bolojan.

Bătălia cu cu cei care ne explică mereu că taxele trebuie mărite dar ei nu le plătesc niciodată în România! E o bătălie grea și care nu se termină – pentru că miza e enormă! Cei care îi susțin din afara Țării au luat din România doar din 2015 pana azi 1.000 de miliarde de lei ( 200 de miliarde de euro) – doar în ultima saptamană au primit 10 miliarde de euro de la Ministrul USR al Apărării, prin contracte care azi de dimineata la ora 9 au fost «secretizate» de Guvern! Miza este enormă – si bătălia nu este niciodată câștigată definitiv!”, a transmis Victor Ponta

Victor Ponta nu crede că Bolojan e „marele rău”

În aceeași postare, Victor Ponta identifica în spatele acestui rău, un mecanism foarte puternic ce controlează politicienii și guvernul.

„Nu cred deloc că Bolojan e «marele rău» – așa cum nu am crezut nici atunci că era Mihai Răzvan Ungureanu. Problema esențială era «mecanismul» ilegitim și antiromânesc care îl luase ostatic pe MRU (acum pe Bolojan) și, prin el, Guvernul României! Acest mecanism e foarte puternic – și «ciracii» lor sunt foarte hotarati si finanțați!

După moțiunea din 2012, România și-a revenit economic și social. Românii și-au primit drepturile legitime, iar direcția în care a mers țara a fost cea corectă. Abia în noiembrie 2015 «mecanismul», profitând cinic și ticălos de tragedia de la «Colectiv», a revenit la butoane!

Important este ca, de mâine, să știm că mergem din nou într-o direcție corectă pentru România și pentru români și că reprezentanții «mecanismului antiromânesc» rămân fără pârghiile prin care azi încearcă iar să vândă și să subjuge țara! Doamne ajută să avem din nou această șansă, ca în 2012!”, a mai scris Ponta.