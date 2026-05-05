Cătălin Predoiu a transmis un mesaj după ce moțiunea a trecut, care ar putea schimba direcția negocierilor politice, sugerând că Partidul Național Liberal nu ar trebui să excludă revenirea la guvernare, inclusiv într-o formulă alături de PSD.

Declarația vine în contextul în care, anterior, liderul PNL, Ilie Bolojan, susținuse că liberalii nu vor mai continua guvernarea împreună cu social-democrații dacă Executivul este demis prin moțiune de cenzură.

Ce spune Predoiu despre strategia PNL

Ministrul de Interne a subliniat că partidul trebuie să analizeze toate variantele înainte de a lua o decizie finală și să nu închidă ușa niciunui scenariu politic.

„Niciun om de partid nu va accepta nicio nominalizare decât dacă partidul acceptă funcția. Nu am discutat cu președintele Nicușor Dan. Nu am spus că vom guverna cu PSD, ci că trebuie să ne păstrăm deschise opțiunile și să cântărim în partid care e cea mai bună strategie. Sunt detalii tehnice. Nu trebuie să abandonăm guvernarea, PNL a construit parteneriate strategice. PNL nu trebuie să fie absent de la masa deciziilor, fiindcă lăsăm un spațiu strategic pentru AUR. Partidul trebuie să aleagă între o supărare de moment și o politică responsabilă în interesul țării„, a spus Predoiu, potrivit Știripesurse.

Cătălin Predoiu a atras atenția că o eventuală retragere a PNL din zona guvernării ar putea crea un vid politic, de care ar putea profita alte formațiuni. În opinia sa, absența liberalilor de la negocieri și de la masa deciziilor ar însemna cedarea unui „spațiu strategic” către AUR, într-un moment sensibil pentru scena politică.

Contrazice această poziție linia anunțată de Bolojan?

Declarațiile lui Predoiu vin în contrast cu poziția exprimată anterior de , care anunțase că PNL nu va mai guverna alături de PSD în cazul căderii . Astfel, în interiorul partidului se conturează perspective diferite privind strategia politică de urmat, iar decizia finală urmează să fie luată în cadrul conducerii formațiunii.

Ce urmează pentru PNL

În perioada următoare, liberalii trebuie să decidă dacă vor rămâne implicați în formarea unei noi majorități sau dacă vor trece în Opoziție. Mesajul transmis de Cătălin Predoiu indică faptul că discuțiile sunt încă deschise, iar opțiunile politice nu au fost încă tranșate definitiv.