Bolojan bagă PNL în ședință decisivă: liberalii s-au rupt în două tabere după căderea Guvernului

05 mai 2026, 16:01
Cuprins
  1. Tabăra Predoiu – Pauliuc: „PNL nu poate abandona guvernarea”
  2. Tabăra Bolojan – Ciucu: ruptura de PSD și resetarea partidului
  3. Amenințarea scindării: un nou proiect politic în jurul lui Bolojan

O ședință convocată de Ilie Bolojan în Biroul Politic Național al PNL deschide oficial lupta pentru direcția partidului după căderea Guvernului prin moțiunea de cenzură votată cu 281 de voturi. Liberalii sunt chemați să aleagă între două variante majore: trecerea în opoziție sau rămânerea la guvernare printr-un Executiv minoritar cu premier de la PNL.

În realitate, partidul s-a împărțit deja în două tabere: una care merge pe linia lui Bolojan și cere ruperea de PSD, și alta care vrea menținerea liberalilor la masa puterii, chiar cu prețul unei noi formule de guvernare alături de social-democrați.

De partea continuității guvernării s-a poziționat ferm Cătălin Predoiu, care le-a transmis liberalilor că PNL nu trebuie să abandoneze guvernarea, avertizând că ieșirea din Executiv ar lăsa un spațiu periculos pentru extremiști și ar vulnerabiliza stabilitatea politică a țării.

Predoiu susține că partidul trebuie să aleagă între o reacție emoțională și o decizie responsabilă, pledând pentru păstrarea tuturor opțiunilor deschise, inclusiv o formulă de guvernare în care PNL să rămână la masa deciziilor. „Cea mai bună decizie pentru PNL este să continue guvernarea”, a transmis liderul liberal.

Aceeași linie este susținută și de Ionuț Stroe, care a spus clar că liberalii trebuie să se întoarcă la masa dialogului. Liderul PNL a avertizat că o criză politică prelungită poate genera derapaje socio-economice și chiar democratice și a subliniat că partidul nu poate lăsa țara „pe mâna extremiștilor”.

În acest pol s-a poziționat și prim-vicepreședintele Nicoleta Pauliuc, care cere menținerea PNL la guvernare, dar cu condiții ferme și o linie politică clară. Susținerea ei consolidează tabăra pragmatică din partid, care mizează pe responsabilitate și influență instituțională, nu pe retragerea în opoziție.

În tabăra opusă, oamenii apropiați de Bolojan cer o delimitare netă de PSD și susțin că PNL trebuie să își recâștige identitatea politică din opoziție sau printr-un proiect nou de dreapta.

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a transmis public că partidul trebuie să meargă mai departe cu Bolojan, semnalând că liderul liberal are în continuare sprijin puternic în interior. Mesajul este că, după eșecul guvernării și ruptura cu PSD, PNL nu mai poate continua ca înainte.

Pentru această tabără, rămânerea într-o formulă de compromis cu PSD ar însemna prelungirea unei crize de identitate care a costat deja partidul electoral și intern.

Surse din partid spun că Bolojan le-ar fi transmis liberalilor că nu va accepta forțarea unei noi guvernări alături de PSD și că, dacă această variantă va fi impusă, este pregătit să construiască o nouă mișcare politică pentru „modernizarea României”, cu un posibil pol de dreapta pentru alegerile prezidențiale din 2029.

Potrivit acelorași surse, între 35 și 40% dintre parlamentarii PNL l-ar putea urma într-un asemenea proiect, ceea ce ar transforma actuala dispută internă într-o posibilă ruptură majoră în partid.

