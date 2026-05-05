Sorin Grindeanu, primele declarații după ce moțiunea de cenzură împotriva lui Ilie Bolojan a trecut (VIDEO)

Sorin Grindeanu a oferit primele declarații după ce moțiunea de cenzură depusă pentru demiterea lui Ilie Bolojan a trecut cu 281 de voturi. Șeful PSD îi cere lui Bolojan să demisioneze și să nu mai tragă de timp.

Primele declarații ale lui Grindeanu după ce l-a învins pe Bolojan

„Așa cum ați văzut eu nu am dorit să iau cuvântul la moțiune pentru că eu cred că tot noi împreună trebuie să construim o majoritate. Votul este unul care face ca această moțiune să fie adoptată cu un număr record de voturi. Asta spune că tot ce s-a spus de către cei care au votat a întrunit susținerea masivă a parlamentarilor.

Nu am dorit să iau cuvântul. Eu și colegii mei din am dorit să reducem tensiunea publică. Alții au fost cei care au jucat totul sau nimic. Dacă nu mai sunt eu premier nu mai e voie să se întâmple ceva în România. E de datoria partidelor să găsească o soluție responsabilă. E de datoria președintelui să ne convoace la consultări. Cred că ar fi normal ca Ilie Bolojan să demisioneze, fiindcă e un vot covârșitor.

Mă aștept ca dl președinte să vină și să ne convoace la consultări. Ar fi normal ca domnul Bolojan să demisioneze din funcția de prim-ministru, chiar dacă e interimar. Mi-aș dori ca rapid la Cotroceni să găsim o soluție să mergem înainte. Dorim păstrarea în mare, vedem dacă vor fi ceva schimbări, a coaliției. Nu susținem guverne minoritare.

Toate opțiunile sunt deschise. Nu e de dorit un guvern tehnocrat, dar nu exclud. Vom avea prima rundă de întâlniri de la Cotroceni, iar atunci se vor decanta soluțiile.”, a declarat Sorin Grindeanu după ce .