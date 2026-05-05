Liderul AUR, George Simion, a reacționat imediat după votul din Parlament prin care moțiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan a fost adoptată cu peste 281 de voturi. Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, acesta a transmis un scurt mesaj de mulțumire către parlamentarii formațiunii.

„Mulțumesc celor 90 de parlamentari AUR pentru corectitudine. a trecut„, a scris George Simion, pe .

George Simion a reacționat după ce moțiunea a trecut. Își asumă AUR guvernarea după căderea Executivului?

Pentru prima dată, liderul AUR a declarat deschis că formațiunea pe care o conduce este pregătită să intre la guvernare după demiterea Cabinetului Bolojan.

În discursul susținut în plen, George Simion a susținut că actualul context politic este marcat de tensiuni și acuzații între partide.

„Din păcate, Nicușor Dan alege astăzi să-l sacrifice pe loialul tovarăș de drum, care probabil se prefigura a fi competitor electoral în mintea lui încălcită. Dragi români, n-a fost ușor. A fost Nicușor. Din păcate, o coaliție care spunea pro-europeană și se bazea doar pe trădare, cum s-a întâmplat în ultimii 35 de ani, astăzi cere capul lui Moțoc și crede că noi toți din această sală suntem trădători.

Am primit zeci de telefoane. Sunt colegi din opoziție care au fost surpriși de atenția care le-a fost dată. Au fost chemați la mese, li s-a întins mâna, li s-a zâmbit și li s-a explicat cum nu trebuie să voteze moțiunea, că voința poporului român este alta. Nu, dragi români, noi am auzit vocea românilor și, domnule Bolojan, noi o să facem în continuare ceea ce vor românii de la noi, iar mesajul nostru este clar. Noi nu suntem de vânzare, noi nu suntem trădători”, a precizat Simion în plenul Parlamentului.

Ce acuzații a adus liderul AUR Guvernului Bolojan

În intervenția sa, liderul AUR a criticat dur actuala conducere politică și l-a vizat inclusiv pe președintele Nicușor Dan.

Acesta a susținut că situația actuală este rezultatul unor decizii politice greșite și a vorbit despre presiunile exercitate în ultimele zile asupra parlamentarilor.

„De salvatori tot am avut parte în acești ani și s-a pus o presiune imensă în spațiul public în ultimele zile, din partea celor care îl prezentau ca salvatori pe Klaus Iohannis, din partea celor care acum un an veniseră cu salvatorul Nicușor Dan, principalul vinovat pentru moțiunea care va trece astăzi, și acum l-au găsit ca salvator și aprinzător de lumini pe Ilie Bolojean. Aveți grijă că minciuna nu mai ține și, din păcate, lovitura de stat, așa cum am fost noi acuzați că o dăm prin această moțiune de cenzură, ați dat-o voi în decembrie 2024”, a mai spus Simion.

Ce propune AUR pentru perioada următoare

George Simion a afirmat că este momentul pentru o schimbare de direcție și a vorbit despre necesitatea unei „reconciliere naționale”.

„Da, ne asumăm viitorul acestei țări, ne asumăm o guvernare viitoare, ne asumăm să redăm speranța românilor. România trebuie să meargă înapoi la votul românilor, domnule Bolojan. Dacă vreți într-adevăr să fiți reformatori, 300 de parlamentari, tăierea banilor pentru partidele politice și două tururi pentru alegerea primarilor și președinților de consilii județene. Haideți că puteți dacă vreți”, a mai spus George Simion.

După adoptarea moțiunii de cenzură, Guvernul este considerat demis, iar următorii pași țin de consultările politice pentru formarea unei noi majorități. În acest context, declarațiile liderului AUR indică o posibilă repoziționare a partidului în centrul negocierilor pentru viitoarea guvernare.