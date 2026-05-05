B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Prima reacție a lui George Simion după ce Guvernul Bolojan a picat: „Moțiunea a trecut”

Prima reacție a lui George Simion după ce Guvernul Bolojan a picat: „Moțiunea a trecut”

Ana Maria
05 mai 2026, 14:38
Prima reacție a lui George Simion după ce Guvernul Bolojan a picat: Moțiunea a trecut
George Simion, liderul AUR. Sursa foto: Inquam Photos / Mălina Norocea
Cuprins
  1. George Simion a reacționat după ce moțiunea a trecut. Își asumă AUR guvernarea după căderea Executivului?
  2. Ce acuzații a adus liderul AUR Guvernului Bolojan
  3. Ce propune AUR pentru perioada următoare

Liderul AUR, George Simion, a reacționat imediat după votul din Parlament prin care moțiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan a fost adoptată cu peste 281 de voturi. Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, acesta a transmis un scurt mesaj de mulțumire către parlamentarii formațiunii.

„Mulțumesc celor 90 de parlamentari AUR pentru corectitudine. Moțiunea a trecut„, a scris George Simion, pe Facebook.

George Simion a reacționat după ce moțiunea a trecut. Își asumă AUR guvernarea după căderea Executivului?

Pentru prima dată, liderul AUR a declarat deschis că formațiunea pe care o conduce este pregătită să intre la guvernare după demiterea Cabinetului Bolojan.

În discursul susținut în plen, George Simion a susținut că actualul context politic este marcat de tensiuni și acuzații între partide.

Din păcate, Nicușor Dan alege astăzi să-l sacrifice pe loialul tovarăș de drum, care probabil se prefigura a fi competitor electoral în mintea lui încălcită. Dragi români, n-a fost ușor. A fost Nicușor. Din păcate, o coaliție care spunea pro-europeană și se bazea doar pe trădare, cum s-a întâmplat în ultimii 35 de ani, astăzi cere capul lui Moțoc și crede că noi toți din această sală suntem trădători.

Am primit zeci de telefoane. Sunt colegi din opoziție care au fost surpriși de atenția care le-a fost dată. Au fost chemați la mese, li s-a întins mâna, li s-a zâmbit și li s-a explicat cum nu trebuie să voteze moțiunea, că voința poporului român este alta. Nu, dragi români, noi am auzit vocea românilor și, domnule Bolojan, noi o să facem în continuare ceea ce vor românii de la noi, iar mesajul nostru este clar. Noi nu suntem de vânzare, noi nu suntem trădători”, a precizat Simion în plenul Parlamentului.

Ce acuzații a adus liderul AUR Guvernului Bolojan

În intervenția sa, liderul AUR a criticat dur actuala conducere politică și l-a vizat inclusiv pe președintele Nicușor Dan.

Acesta a susținut că situația actuală este rezultatul unor decizii politice greșite și a vorbit despre presiunile exercitate în ultimele zile asupra parlamentarilor.

De salvatori tot am avut parte în acești ani și s-a pus o presiune imensă în spațiul public în ultimele zile, din partea celor care îl prezentau ca salvatori pe Klaus Iohannis, din partea celor care acum un an veniseră cu salvatorul Nicușor Dan, principalul vinovat pentru moțiunea care va trece astăzi, și acum l-au găsit ca salvator și aprinzător de lumini pe Ilie Bolojean. Aveți grijă că minciuna nu mai ține și, din păcate, lovitura de stat, așa cum am fost noi acuzați că o dăm prin această moțiune de cenzură, ați dat-o voi în decembrie 2024”, a mai spus Simion.

Ce propune AUR pentru perioada următoare

George Simion a afirmat că este momentul pentru o schimbare de direcție și a vorbit despre necesitatea unei „reconciliere naționale”.

Da, ne asumăm viitorul acestei țări, ne asumăm o guvernare viitoare, ne asumăm să redăm speranța românilor. România trebuie să meargă înapoi la votul românilor, domnule Bolojan. Dacă vreți într-adevăr să fiți reformatori, 300 de parlamentari, tăierea banilor pentru partidele politice și două tururi pentru alegerea primarilor și președinților de consilii județene. Haideți că puteți dacă vreți”, a mai spus George Simion.

După adoptarea moțiunii de cenzură, Guvernul este considerat demis, iar următorii pași țin de consultările politice pentru formarea unei noi majorități. În acest context, declarațiile liderului AUR indică o posibilă repoziționare a partidului în centrul negocierilor pentru viitoarea guvernare.

Tags:
Citește și...
Conducerea PNL a reconfirmat decizia de a nu mai face alianță cu PSD. Sighiartău: A fost cu majoritate largă
Politică
Conducerea PNL a reconfirmat decizia de a nu mai face alianță cu PSD. Sighiartău: A fost cu majoritate largă
Iulian Fota: „Dacă liberalii ăștia de doi bani vor să stingă lumina, o fac pe barba lor” (VIDEO)
Politică
Iulian Fota: „Dacă liberalii ăștia de doi bani vor să stingă lumina, o fac pe barba lor” (VIDEO)
Ar trebui PNL să rămână la guvernare? Rareș Bogdan: „Trebuie să ne gândim la România și la români. Am multiple supărări legate de mandatul mult prea puțin reformist al premierului Bolojan” (VIDEO)
Politică
Ar trebui PNL să rămână la guvernare? Rareș Bogdan: „Trebuie să ne gândim la România și la români. Am multiple supărări legate de mandatul mult prea puțin reformist al premierului Bolojan” (VIDEO)
Sorin Grindeanu: Relația cu AUR se încheie odată cu votul moțiunii. Ce a câștigat AUR pentru că a făcut treaba PSD-ului
Politică
Sorin Grindeanu: Relația cu AUR se încheie odată cu votul moțiunii. Ce a câștigat AUR pentru că a făcut treaba PSD-ului
PSD-istul Toma: PSD trebuie să treacă la guvernare cu Grindeanu premier și să facă reforme, deși n-a făcut reforme toată istoria lui / Bolojan va avea un viitor luminos
Politică
PSD-istul Toma: PSD trebuie să treacă la guvernare cu Grindeanu premier și să facă reforme, deși n-a făcut reforme toată istoria lui / Bolojan va avea un viitor luminos
Liberalul Hubert Thuma cere ca partidul să rămână la guvernare: „PNL nu pleacă nicăieri. Le spun direct românilor – Vă datorăm respect”
Politică
Liberalul Hubert Thuma cere ca partidul să rămână la guvernare: „PNL nu pleacă nicăieri. Le spun direct românilor – Vă datorăm respect”
Primul anunț de la Cotroceni, după căderea Guvernului Bolojan. Nicușor Dan, declarații de ultim moment
Politică
Primul anunț de la Cotroceni, după căderea Guvernului Bolojan. Nicușor Dan, declarații de ultim moment
Bolojan bagă PNL în ședință decisivă: liberalii s-au rupt în două tabere după căderea Guvernului
Politică
Bolojan bagă PNL în ședință decisivă: liberalii s-au rupt în două tabere după căderea Guvernului
Mesajul lui Victor Ponta pentru Nicușor Dan. Responsabilitatea președintelui după demiterea guvernului
Politică
Mesajul lui Victor Ponta pentru Nicușor Dan. Responsabilitatea președintelui după demiterea guvernului
Daniel Băluță, după ce Guvernul Bolojan a picat: „România își continuă parcursul european”. Ce fel de guvern cere PSD după demitere
Politică
Daniel Băluță, după ce Guvernul Bolojan a picat: „România își continuă parcursul european”. Ce fel de guvern cere PSD după demitere
Ultima oră
17:42 - Cristi Chivu, în centrul unui proiect spectaculos la Inter. Echipă de top pregătită pentru noul sezon
17:40 - Un deținut din Craiova condamnat pentru viol a evadat de la punctul de lucru
17:37 - B1TV.ro, site-ul tău de știri. Cum setezi B1TV.ro ca sursă preferată pe Google și găsești mai rapid știrile importante
17:31 - Conducerea PNL a reconfirmat decizia de a nu mai face alianță cu PSD. Sighiartău: A fost cu majoritate largă
17:22 - Cantitatea de pesticide din produsele de import, de trei ori mai mare față de cele din UE
17:22 - Iulian Fota: „Dacă liberalii ăștia de doi bani vor să stingă lumina, o fac pe barba lor” (VIDEO)
17:14 - Director de la Garda Forestieră București, scos în cătușe din instituție. Ce acuzații i se aduc lui Mirel Idorași (VIDEO)
17:07 - Un bucureștean a mers cu Uber până în Vama Veche. Suma plătită pentru 267 km te va surprinde
16:59 - Ar trebui PNL să rămână la guvernare? Rareș Bogdan: „Trebuie să ne gândim la România și la români. Am multiple supărări legate de mandatul mult prea puțin reformist al premierului Bolojan” (VIDEO)
16:51 - Sorin Grindeanu: Relația cu AUR se încheie odată cu votul moțiunii. Ce a câștigat AUR pentru că a făcut treaba PSD-ului