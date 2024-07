Ion Țiriac, cadou de lux pentru David Popovici și ceilalți campioni olimpici ai României. Promisiunea făcută

Fundația Țiriac îi va recompensa pe David Popovici și, după caz, pe ceilalți campioni olimpici ai României de la Paris cu câte o limuzină electrică Hyundai Ioniq 5, conform anunțului făcut de Alexandru Țiriac, marți, pe rețelele sociale.

Alexandru Țiriac a anunțat că David Popovici și, dacă va fi cazul, ceilalți români care vor câștiga aurul olimpic la Paris vor fi recompensați de Fundația Țiriac cu câte o limuzină electrică Hyundai Ioniq 5, o mașină al cărei preț de pornire este 43.000 de euro.

„Ca gest de apreciere și mândrie față de sportivii noștri, Fundația Țiriac face un pas pentru a răsplăti comorile noastre locale. Munca lor uimitoare și mândria pe care ne-au adus nouă, tuturor românilor, este extraordinară. Fiecare dintre câștigătorii noștri de aur olimpic va primi cel mai recent și mai bun model 2024 din seria limitată a limuzinii complet electrice ioniq 5”, afirmă Alexandru Țiriac într-o postare pe Instagram.

David Popovici și a devenit primul român care câștigă aurul la Jocurile de la Paris.

„ , fix așa aș descrie-o, așa am descris-o până acum. Pe ultimii 50 de metri, îl vedeam pe american în fața mea, știam că e undeva în stânga mea, văzusem că plecase tare… Chiar dacă nu te uiți la ei, îi simți acolo, respirându-ți în ceafă. Îi vezi cu coada ochiului. Știam că sunt acolo și nu mi-am permis pentru nicio secundă să o las moale. Nu trebuia nici prea tare să plec, nici prea încet, am făcut exact cursa pe care îmi doream s-o fac”, a declarat David Popovici, citat de .