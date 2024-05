„360 de grade”, cu Alina Bădic: Astrele îi care favorizează pe cei care iau inițiativă, fără să permită concesii spirituale

Alina Bădic a discutat în emisiunea „360 de grade”despre influențele actualei perioade astrale, îi care favorizează pe cei care iau inițiativă, fără să permită concesii spirituale.

„Această configurație Zmeu vine într-un context în care deja am depășit momentul în care se plătesc polițe. Cred ca acum fiecare dintre noi știe, identifică persoanele care doar ne plătesc niște polițe sau vin doar să ne chinuie și care sunt persoanele care, dimpotrivă, ne ajută, ne susțin. Dar această configurație zmeu vine și ne ajută să punem în practică, să fim foarte puternici, foarte creativi să căpătăm foarte mult curaj în anumite zone în care poate până acum am fost mai puțin curajoși, am fost mai puțin îndrăzneți…

Este o perioadă în care cei care au ajuns la înțelepciunea de a ști exact ce au de făcut, ce le place să facă și au pus suflet într-o activitate, indiferent de domeniu, vor avea foarte multe rezultate, adică practic s-ar putea să ajungă chiar la performanța de a-i uimi pe cei din jur pentru că ei fac lucrurile cu plăcere, si-au pus sufletul în slujba acțiunilor lor.

Este foarte periculos acum să facem lucruri care practic ne obligă pe noi să ne dezicem de sufletul nostru, adică tu să faci ceva nu știu să ai un serviciu sau să ai activități care nu au nicio legătură cu structura ta sufletească. Urmează doi ani care ne oferă șansa de a scăpa de toate aceste elemente de destin neprielnice și acum cel mai neprietenos este să fii în situația abuzive sau să faci lucruri care sufletului tău nu-i priesc sau să fii în preajmă unor persoane care energetic nu ți se potrivesc”, a explicat astrologul.

În această perioadă se produc fenomenele cele mai dramatice de transformare

„În aceste momente în care apare o maximă activitate a activității solare, de obicei, se produc fenomenele cele mai dramatice de transformare. Adică ori ești cu binele, ori dacă nu te scufunzi și mai mult, barca ta se scufundă. Deci dacă într-un astfel de moment noi decizia potrivită atunci deci pierzi trenul sau te scufunzi”, a spus invitatul astrologului, Eugen Bărgăoan.

De asemenea, Alina Bădic a subliniat că această perioadă nu este favorabilă pasivității:

„Nu este o perioadă confortabilă pentru cei leneși sau pentru cei care nu prea știu să preia inițiativa și sunt obișnuiți să meargă în virtutea inerției. Nu este o perioadă confortabilă pentru cei care nu prea știu să preia inițiativa și sunt obișnuiți să meargă în virtutea inerției, nu este o perioadă foarte favorabilă pentru cei care păstrează în structura lor elemente de vendetă sau elemente de răzbunare dure sau cei care au încă tot felul de individii și de răutăți. Deci este o perioadă, repet, confortabilă pentru curajoși, pentru cei care vor să meargă mai departe, care nu țin niciun fel de emoție, emoțiile acestea specifice 3D-ului, emoțiile zonei rudimentare din punct de vedere energetic, nu-și mai găsesc locul pe noua configurație astrală.

În acest context dacă noi mai avem cel mai mic element care ne trage în jos pe zona aceasta spirituală, energetică, poate să se întâmple lucruri care te tragă în jos doar pentru că mai păstrezi un ceva care devine mult mai dens.

Acest context astral nu îi susține pe cei care aleg să rămână inactivi, ci premiază pe cei dispuși să-și asume riscuri calculate și să exploreze noi posibilități. Este un moment bun pentru a ne reevalua prioritățile și pentru a ne asigura că acțiunile noastre reflectă cine suntem cu adevărat. Aceasta este o perioadă propice pentru a lua inițiative și a face alegeri curajoase care pot promova creșterea noastră personală și spirituală.”

Alina Badic a recomandat folosirea acestui moment astral pentru introspecție și aliniere cu valorile autentice, subliniind importanța de a asculta intuiția și de a acționa în concordanță cu aceasta:

„A ne asculta sufletul și a acționa în concordanță cu acesta nu este doar un act de autoconservare, ci și unul de curaj autentic în fața presiunilor externe. Este esențial să ne menținem echilibrul intern și să ne aliniem cu valorile noastre cele mai profunde.”

În contextul influenței Neptunului, a evidențiat oportunitățile de creștere spirituală și introspecție: „Neptunul ne îndreaptă atenția către misticism și spiritualitate. Dacă ne aliniem cu aceste energii, Neptun ne poate ghida către aprofundarea înțelegerii noastre interioare și poate facilita întâlniri semnificative sau vise revelatoare care ne pot orienta către adevărata noastră cale. Este un moment excelent pentru a ne reinventa în moduri care ne pot ajuta să ne atingem potențialul maxim. Trebuie să rămânem deschiși la noile oportunități care ne pot conduce spre o mai mare împlinire. Acum este momentul să luăm decizii curajoase și să urmăm cu adevărat pasiunile și intuițiile noastre”