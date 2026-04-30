Cercetătorii americani vor să readucă la viață un animal dispărut de peste două sute de ani

Flavia Codreanu
30 apr. 2026, 20:13
sursă foto: pexels
Un animal dispărut în jurul anului 1800, antilopa albastră, este subiectul unui experiment revoluționar. Cercetătorii americani încearcă acum să readucă această specie la viață

Cum plănuiesc cercetătorii să recreeze acest animal dispărut

Compania Colossal Biosciences din Dallas a anunțat că antilopa albastră este a șasea specie inclusă în portofoliul său de „de-extincție”. Cercetătorii folosesc mostre de ADN recoltate de pe o piele împăiată a unui exemplar aflat la un muzeu din Stockholm.

Pentru a readuce specia la viață, oamenii de știință modifică genele antilopei roan, cea mai apropiată rudă în viață a acesteia, cu care împarte peste 98% din genom.

Procesul implică editarea celulelor de antilopă roan pentru a introduce trăsăturile specifice ale speciei dispărute, urmată de crearea unui embrion care va fi implantat într-o mamă-surogat. Gestația pentru noul exemplar este estimată să dureze aproximativ nouă luni.

Ce alte specii sunt vizate de proiect

Antilopa albastră se alătură unei liste fascinante de animale pe care tehnologia modernă încearcă să le recupereze din istorie. Printre acestea se numără mamutul lânos, lupul marsupial, dodo și pasărea moa.

Compania a înregistrat deja un succes notabil în aprilie 2025, când a anunțat nașterea a trei pui de lup modificați genetic cu ADN de la lupul străvechi, un prădător dispărut acum 13.000 de ani. Acești pui trăiesc în prezent într-o rezervație ecologică vastă, unde sunt monitorizați constant.

Tehnologia utilizată pentru aceste proiecte nu are doar scopul de a revedea specii demult pierdute, ci și de a ajuta la conservarea antilopelor vii de astăzi, dintre care o treime sunt amenințate cu dispariția.

Ce impact are asupra mediului readucerea la viață a acestor animale

Antilopa albastră a fost exterminată de coloniștii europeni în sudul Africii în doar câteva decenii după ce a fost descoperită științific.

Reprezentanții proiectului consideră că au obligația morală de a îndrepta această nedreptate, având în vedere că specia a dispărut exclusiv din cauza acțiunilor umane. Deși în lumea științifică există dezbateri etice, susținătorii de-extincției afirmă că metodele actuale de protecție a mediului nu sunt suficiente pentru a opri pierderea biodiversității.

Readucerea acestor animale în habitatele lor naturale ar putea reprezenta un instrument nou și puternic pentru refacerea ecosistemelor afectate.

„Un animal dispărut precum antilopa albastră, recunoscută pentru blana sa cu reflexe albastru-argintii, ar putea galopa din nou pe pășunile din zona Cape Town datorită progreselor uriașe din biotehnologie”, a declarat cercetătorul Ben Lamm pentru Reuters.

