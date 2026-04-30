Parcă am sărit peste primăvară și . Dimineața de 30 aprilie ne-a surprins cu un frig rar întâlnit în ultimele patru decenii. Ploaia rece și vântul pătrunzător au coborât temperaturile cu 10-15 grade față de anul trecut.

Iar ceea ce urmează este un 1 Mai complet atipic. Tradiționala ieșire la mare nu mai pare o opțiune, pentru că vremea nu ține cu noi. În schimb, la munte s-a instalat din nou iarna. Ninge din plin, iar pârtiile sunt pregătite pentru schi, ca în plin sezon rece.

1 Mai pe schiuri în loc de șlapi

La Sinaia, începutul lunii mai seamănă mai degrabă cu o zi autentică de iarnă. Ceața deasă, frigul pătrunzător și vântul puternic creează un decor greu de asociat cu această perioadă. Peste noapte, totul s-a acoperit cu un strat consistent de zăpadă.

La Cota 2000, pe domeniul schiabil, condițiile sunt excelente pentru schi. Opt pârtii sunt deja deschise, iar alte două sunt în curs de amenajare. Temperaturile au coborât până la -3 grade Celsius, iar turiștii profită din plin de acest moment neobișnuit.

„În loc să fii pe nisip, suntem pe alb, marele alb”, a spus sun bărbat, potrivit Observator News.

Stațiuni montane sub asediul iernii

La Predeal, diferența față de anul trecut este uriașă. Dacă atunci turiștii se bucurau de soare și peste 20 de grade, acum frigul i-a trimis direct în cabane, departe de plimbările în aer liber. De sus, stațiunea pare cuprinsă de iarnă, cu zăpada care a acoperit tot peisajul. „E frig, eu sunt din Sulina, am venit ieri și mă așteptam să fie altceva. Așa e frumos, dar e friguros și turiștii vor să vină să se distreze puțin, să facă o plimbare, dar pe timp din ăsta stai numai.”, spun oamenii, dezamăgiți de vreme.

La Bâlea Lac, iarna este în toată regula. Stratul de zăpadă se apropie de un metru și jumătate, iar ninsoarea și vântul au coborât temperaturile mult sub zero. Situația este și mai spectaculoasă pe Transalpina, unde troienele ajung chiar și la doi-trei metri. Aproape toată țara este acoperită de nori grei, iar soarele nu reușește să-și facă loc, lăsând impresia unui final de aprilie desprins din mijlocul iernii.

Ninsorile au complicat și traficul spre zonele montane, iar autoritățile trag un semnal clar de alarmă. „Este foarte important să aibă mașinile pregătite încă cu anvelopele de iarnă, chiar dacă nu va mai avea putere sigur va mai fi un strat care se va depune pe asfalt.”, a transmis directorul executiv , pentru sursa menționată.

Litoralul golit de frig

La Constanța, litoralul pare părăsit de primăvară și cucerit de un frig neașteptat. Vântul a bătut puternic, iar atmosfera de vacanță s-a simțit mai mult la nivel de idee decât în realitate. Puțin peste 40.000 de turiști și-au făcut rezervări, de două ori mai puțini decât în anii trecuți. Temperaturile nu au trecut de 10 grade Celsius, ceea ce a ținut oamenii departe de plajă. În , turiștii au renunțat la tricouri și au trecut la haine groase, de iarnă.

„După cum e vremea, nici nu ai spune că mâine se deschide sezonul de mers la mare. Acum plouă cu găleata și m-am îmbrăcat cu geaca de iarnă”, au spus tinerii veniți să-și petreacă minivacanța.

Mulți s-au refugiat în cafenele sau la plimbări grăbite, bine echipați. „Delfinariu, Cazino și cât mai multe plimbări, cu umbrelă și geacă. Și de vine și de nu vine, tot ne plimbăm”, au transmis turiștii. Alții, în schimb, rămân fideli tradiției: „Noi venim de câțiva ani la mare de 1 mai și nu vom rupe tradiția nici dacă plouă”. Chiar și așa, puțini au mai avut curajul să respecte obiceiul primei băi în mare. Diferența față de anul trecut este uriașă, cu temperaturi mai mici chiar și cu 15 grade.

În București, unde acum un an erau 25 de grade, dimineața aceasta s-a resimțit ca minus 2. Schimbarea bruscă vine după o perioadă neobișnuit de caldă, începută încă de duminică, când temperaturile urcau spre 28 de grade. De atunci, vremea a oscilat puternic, iar astăzi termometrele nu au mai trecut de 7 grade nicăieri în țară.