Accidentare gravă la finalul meciului FC Voluntari – FC Bihor. Un jucător a fost dus de urgență la spital după un fault dur

Ana Beatrice
30 apr. 2026, 21:35
Sursă Foto: Captură Video - Prima Sport
Meciul dintre FC Voluntari și FC Bihor s-a încheiat cu o victorie importantă pentru ilfoveni, scor 2-1. Succesul îi menține pe cei de la Voluntari în cursa pentru promovarea directă.

Finalul partidei a fost însă marcat de un moment dramatic. Fundașul Alexandru Gîț a suferit o accidentare gravă, care a șocat pe toată lumea prezentă.

Ce s-a întâmplat în finalul meciului FC VoluntariFC Bihor

Finalul partidei a fost unul de coșmar pentru FC Voluntari. În minutul 90, FC Bihor forța egalarea și împingea jocul în careu cu ultimele resurse. Într-un duel tensionat, Alexandru Gîț a intervenit decisiv, dar a fost lovit violent de Răzvan Gunie, intrat prin alunecare.

Contactul a fost extrem de dur, iar fundașul s-a prăbușit imediat, acuzând dureri insuportabile. Reacțiile celor din jur au fost grăitoare, cu jucători care și-au pus mâinile pe cap, conștienți de gravitatea momentului. Arbitrul a oprit jocul fără ezitare, iar ambulanța a fost chemată de urgență pe teren, informează golazo.ro.

De ce a devenit intervenția medicală o cursă contracronometru

Ploaia torențială căzută înaintea meciului a transformat gazonul într-un teren dificil, iar apa acumulată a complicat serios intervenția medicală. Ambulanța a întâmpinat probleme în a ajunge rapid în zona careului, fiind nevoie ca jucătorii să intervină și să o împingă prin terenul îmbibat cu apă.

În tot acest timp, Alexandru Gîț era întins pe gazon, în dureri, înconjurat de colegi vizibil afectați de gravitatea situației. După momente tensionate, fundașul a fost urcat în ambulanță și transportat de urgență la spital. Între timp, Răzvan Gunie a fost eliminat direct, primind cartonașul roșu pentru intrarea dură.

Citește și...
Ion Țiriac: „Absolut că sunt zgârcit, știu că banii s-au muncit greu. La 14 ani mi-am cumpărat două felii de franzelă de ziua mea”
Sport
Ion Țiriac: „Absolut că sunt zgârcit, știu că banii s-au muncit greu. La 14 ani mi-am cumpărat două felii de franzelă de ziua mea”
Newsweek: CSM București intenționează să desființeze secțiile de natație și tenis. Ce se întâmplă cu banii bucureștenilor
Sport
Newsweek: CSM București intenționează să desființeze secțiile de natație și tenis. Ce se întâmplă cu banii bucureștenilor
Lovitură decisivă pentru „Legea Novak”. CCR a declarat neconstituțională regula de 40% jucători români
Sport
Lovitură decisivă pentru „Legea Novak”. CCR a declarat neconstituțională regula de 40% jucători români
Ionel Ganea a vorbit despre accidentul în care i-a murit fiul de 2 ani: „Eu și soția mea am rămas cu dorul care nu pleacă niciodată”. Gestul făcut în memoria lui Alexandru
Sport
Ionel Ganea a vorbit despre accidentul în care i-a murit fiul de 2 ani: „Eu și soția mea am rămas cu dorul care nu pleacă niciodată”. Gestul făcut în memoria lui Alexandru
Federația de gimnastică vine cu noi precizări în cazul Anei Bărbosu. Care este situația sportivei
Sport
Federația de gimnastică vine cu noi precizări în cazul Anei Bărbosu. Care este situația sportivei
FIFA pregătește sancțiuni drastice la Cupa Mondială 2026. Gestul care le aduce jucătorilor cartonaș roșu instant pe teren
Sport
FIFA pregătește sancțiuni drastice la Cupa Mondială 2026. Gestul care le aduce jucătorilor cartonaș roșu instant pe teren
Andrea Pirlo, fără șanse la FCSB? Verdict de la Adrian Mutu și Dumitru Dragomir: „Nu stă 3 luni cu Gigi”
Sport
Andrea Pirlo, fără șanse la FCSB? Verdict de la Adrian Mutu și Dumitru Dragomir: „Nu stă 3 luni cu Gigi”
Ana Bărbosu, sancționată pentru încălcarea regulilor antidoping. Precizări oficiale de la Agenția Națională Anti-Doping
Sport
Ana Bărbosu, sancționată pentru încălcarea regulilor antidoping. Precizări oficiale de la Agenția Națională Anti-Doping
IMAGINI EXCLUSIVE: Usain Bolt, surpriză la București! De ce a venit în România cel mai rapid om din istorie (VIDEO)
Sport
IMAGINI EXCLUSIVE: Usain Bolt, surpriză la București! De ce a venit în România cel mai rapid om din istorie (VIDEO)
Azi și mâine se joacă semifinalele Champions League – Arsenal și Bayern, favorite la calificare
Sport
Azi și mâine se joacă semifinalele Champions League – Arsenal și Bayern, favorite la calificare
