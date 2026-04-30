Ce s-a întâmplat în finalul meciului FC Voluntari – FC Bihor

Finalul partidei a fost unul de coșmar pentru . În minutul 90, FC Bihor forța egalarea și împingea jocul în careu cu ultimele resurse. Într-un duel tensionat, Alexandru Gîț a intervenit decisiv, dar a fost lovit violent de Răzvan Gunie, intrat prin alunecare.

Contactul a fost extrem de dur, iar fundașul s-a prăbușit imediat, acuzând dureri insuportabile. Reacțiile celor din jur au fost grăitoare, cu jucători care și-au pus mâinile pe cap, conștienți de gravitatea momentului. Arbitrul a oprit jocul fără ezitare, iar ambulanța a fost chemată de urgență pe teren, informează golazo.ro.

De ce a devenit intervenția medicală o cursă contracronometru

Ploaia torențială căzută înaintea meciului a transformat gazonul într-un teren dificil, iar apa acumulată a complicat serios intervenția medicală. Ambulanța a întâmpinat probleme în a ajunge rapid în zona careului, fiind nevoie ca să intervină și să o împingă prin terenul îmbibat cu apă.

În tot acest timp, Alexandru Gîț era întins pe gazon, în dureri, înconjurat de colegi vizibil afectați de gravitatea situației. După momente tensionate, fundașul a fost urcat în ambulanță și transportat de urgență la spital. Între timp, Răzvan Gunie a fost eliminat direct, primind cartonașul roșu pentru intrarea dură.