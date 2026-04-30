Acasa » Externe » Un notar din Roma a lăsat zeci de oameni fără bani. Totul a pornit de la un pensionar

Un notar din Roma a lăsat zeci de oameni fără bani. Totul a pornit de la un pensionar

Flavia Codreanu
30 apr. 2026, 21:44
Un notar din Roma a lăsat zeci de oameni fără bani. Totul a pornit de la un pensionar
sursă foto: pexels
Cuprins
  1. Cum a început ancheta după ce acest notar a furat banii
  2. Ce metodă a folosit individul
  3. Ce sancțiuni a primit inculpatul

Un notar a furat 5 milioane de euro de la 41 de clienți prin deturnarea taxelor și a depozitelor bancare între anii 2022 și 2024. Bărbatul în vârstă de 56 de ani a fost trimis în judecată de Procuratura din Roma pentru faptele sale.

Cum a început ancheta după ce acest notar a furat banii

Investigația a pornit în februarie 2025, după plângerea unui pensionar care a pierdut 100.000 de euro din vânzarea unui apartament.

Banii fuseseră depuși într-un cont restricționat administrat de specialistul recrutat de agenția imobiliară. Când termenele au expirat, iar banii nu au mai apărut, victima a apelat la autorități pentru a recupera prejudiciul.

Avocatul victimei a explicat cum s-a ajuns în această situație neplăcută:

Bărbatul apelase la o agenție imobiliară care finalizase negocierea cu cumpărătorii, un cuplu de americani care se mutau din Texas în capitala Italiei. Odată stabilit prețul de achiziție la 350.000 de euro, părțile au continuat tranzacția prin intermediul notarului, recrutat chiar de agenția imobiliară”, a declarat Nicola Coronati pentru Il Messaggero.

Ce metodă a folosit individul

Procurorii au descoperit un plan prin care bărbatul însușea sume destinate impozitelor și taxelor cadastrale. Printre victime s-au numărat atât clienți privați, cât și instituții precum Fiscul italian.

Sumele uriașe, estimate la 5 milioane de euro, erau folosite de bărbat în interes personal, profitând de accesul pe care îl avea la conturile profesionale.

Anchetatorii au descris acțiunile prin care acest notar a furat fondurile aflate sub paza sa:

„În calitate de notar, cu mai multe acțiuni executive ale aceleiași intenții infracționale, a însușit sume de bani de care dispunea în virtutea funcției sale”, au notat procurorii în rechizitoriu.

Ce sancțiuni a primit inculpatul

După ce abaterile au fost confirmate, autoritățile italiene au dispus imediat suspendarea bărbatului din funcție pentru cinci ani.

Măsura a fost publicată în Monitorul Oficial al Italiei, fiind urmată de excluderea definitivă din profesie. În prezent, acesta trebuie să răspundă în fața legii pentru prejudiciul masiv cauzat celor 41 de persoane și instituțiilor de stat.

Comisia de disciplină a justificat decizia dură luată împotriva bărbatului:

Măsura preventivă de suspendare din exercitarea funcțiilor notariale a fost luată pentru a preveni alte abateri similare”, se arată în comunicatul oficial al autorităților.

