După ce leul a atins un minim istoric , apar primele semnale din partea autorităților.

Dan Suciu, purtătorul de cuvânt al BNR, susține că tensiunile de pe piața valutară sunt temporare și că situația se va stabiliza în zilele următoare. Joi, 30 aprilie, cursul oficial al euro a urcat la 5,1417 lei, cel mai ridicat nivel înregistrat vreodată în România.

Ce spune BNR despre calmarea pieței valutare după deprecierea leului

Tensiunile din scena politică au avut un impact direct asupra leului, provocând fluctuații puternice și o zi dificilă pentru piața valutară. Totuși, reprezentanții transmit că această perioadă agitată ar putea fi de scurtă durată.

„Azi a fost o zi foarte agitată pe piață, așa se întâmplă în perioade de incertitudine, dar pe ultimele date pe care le avem la dispoziție putem spune că situația se va mai calma.”, a precizat Dan Suciu, informează Profit.ro.

Cât de gravă este deprecierea leului comparativ cu evoluțiile din regiune

Leul a traversat o zi dificilă joi, fiind supus unei presiuni constante și pierzând teren în fața euro. Sesiunea s-a remarcat printr-o volatilitate ridicată, printre cele mai accentuate din ultima perioadă. Deși startul a fost relativ calm, la 5,1005 lei pentru un euro, tendința s-a schimbat rapid, iar valul de vânzări a împins cursul spre pragul de 5,2 lei.

La fixingul oficial de la ora 13:00, euro a fost stabilit la 5,1417 lei. Nivelul este peste cel din zilele precedente, când cursul era de 5,1004 lei miercuri și 5,0937 lei marți.