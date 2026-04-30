Dan Suciu, purtătorul de cuvânt al BNR, după explozia euro: „Azi a fost o zi foarte agitată pe piață. Situația se va mai calma”

Ana Beatrice
30 apr. 2026, 20:43
Sursa Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
  1. Ce spune BNR despre calmarea pieței valutare după deprecierea leului
  2. Cât de gravă este deprecierea leului comparativ cu evoluțiile din regiune

După ce leul a atins un minim istoric în raport cu euro, apar primele semnale din partea autorităților.

Dan Suciu, purtătorul de cuvânt al BNR, susține că tensiunile de pe piața valutară sunt temporare și că situația se va stabiliza în zilele următoare. Joi, 30 aprilie, cursul oficial al euro a urcat la 5,1417 lei, cel mai ridicat nivel înregistrat vreodată în România.

Ce spune BNR despre calmarea pieței valutare după deprecierea leului

Tensiunile din scena politică au avut un impact direct asupra leului, provocând fluctuații puternice și o zi dificilă pentru piața valutară. Totuși, reprezentanții Băncii Naționale a României transmit că această perioadă agitată ar putea fi de scurtă durată.

„Azi a fost o zi foarte agitată pe piață, așa se întâmplă în perioade de incertitudine, dar pe ultimele date pe care le avem la dispoziție putem spune că situația se va mai calma.”, a precizat Dan Suciu, informează Profit.ro.

Cât de gravă este deprecierea leului comparativ cu evoluțiile din regiune

Leul a traversat o zi dificilă joi, fiind supus unei presiuni constante și pierzând teren în fața euro. Sesiunea s-a remarcat printr-o volatilitate ridicată, printre cele mai accentuate din ultima perioadă. Deși startul a fost relativ calm, la 5,1005 lei pentru un euro, tendința s-a schimbat rapid, iar valul de vânzări a împins cursul spre pragul de 5,2 lei.

La fixingul oficial de la ora 13:00, euro a fost stabilit la 5,1417 lei. Nivelul este peste cel din zilele precedente, când cursul era de 5,1004 lei miercuri și 5,0937 lei marți.

În același timp, în regiune, evoluțiile au fost mult mai stabile. Zlotul polonez și coroana cehească nu au înregistrat fluctuații semnificative. În schimb, forintul maghiar s-a apreciat, iar euro a pierdut aproximativ 0,45% în raport cu moneda Ungariei.

Citește și...
Demisie sau mărire de salariu? De ce tot mai mulți români vor să își schimbe jobul în 2026
Economic
Demisie sau mărire de salariu? De ce tot mai mulți români vor să își schimbe jobul în 2026
BREAKING NEWS: Euro scrie istorie în România. Cotația BNR urcă la un nou maxim absolut
Economic
BREAKING NEWS: Euro scrie istorie în România. Cotația BNR urcă la un nou maxim absolut
România și programul SAFE: miliarde pentru apărare, contracte uriașe pentru Germania și marea întrebare: cumpărăm doar armament sau construim industrie? (GALERIE FOTO / GRAFICE)
Economic
România și programul SAFE: miliarde pentru apărare, contracte uriașe pentru Germania și marea întrebare: cumpărăm doar armament sau construim industrie? (GALERIE FOTO / GRAFICE)
Românii plătesc în euro în Bulgaria de 1 Mai după adoptarea monedei unice. Ce trebuie să știe turiștii români care merg peste Dunăre
Economic
Românii plătesc în euro în Bulgaria de 1 Mai după adoptarea monedei unice. Ce trebuie să știe turiștii români care merg peste Dunăre
Prețurile au luat-o razna! Dezvăluirea lui Dumitru Dragomir despre ce urmează pe piața imobiliară
Economic
Prețurile au luat-o razna! Dezvăluirea lui Dumitru Dragomir despre ce urmează pe piața imobiliară
Criza politică lovește dur! România riscă să piardă peste 100 de miliarde de lei în 5 ani
Economic
Criza politică lovește dur! România riscă să piardă peste 100 de miliarde de lei în 5 ani
Pensionarii cu pensia sub 3.000 de lei primesc în mai, prima tranșă din Pachetul de Solidaritate. Cine nu primește banii?
Economic
Pensionarii cu pensia sub 3.000 de lei primesc în mai, prima tranșă din Pachetul de Solidaritate. Cine nu primește banii?
Euro a explodat în plină criză politică. Este unul dintre cele mai ridicate niveluri din istorie. Ce spun surse din BNR
Economic
Euro a explodat în plină criză politică. Este unul dintre cele mai ridicate niveluri din istorie. Ce spun surse din BNR
Mihai Daraban: România este poarta de intrare în UE pentru companiile din Turcia
Economic
Mihai Daraban: România este poarta de intrare în UE pentru companiile din Turcia
Șoc pe piața petrolului. Emiratele Arabe Unite se retrag din OPEC. Ce se va întâmpla cu prețurile la țiței?
Economic
Șoc pe piața petrolului. Emiratele Arabe Unite se retrag din OPEC. Ce se va întâmpla cu prețurile la țiței?
Ultima oră
22:30 - MAE va declasifica mii de dosare ținute secret timp de 30 de ani. Ce teme majore apar în documente
22:21 - Val pe piața ambarcațiunilor de agrement. Tot mai mulți români își cumpără iahturi și bărci: „M-am îndrăgostit”
22:21 - Litoralul atrage zeci de mii de români de 1 Mai deși temperaturile sunt neobișnuit de scăzute
21:50 - Campanie neobișnuită a Ministerului Apărării stârnește reacții online și controverse. „Ajută-ne să prindem drona!”
21:44 - Un notar din Roma a lăsat zeci de oameni fără bani. Totul a pornit de la un pensionar
21:35 - Accidentare gravă la finalul meciului FC Voluntari – FC Bihor. Un jucător a fost dus de urgență la spital după un fault dur
21:19 - Ce spune Grindeanu despre o posibilă demisie dacă pică moțiunea: „Mă cheamă Ilie Bolojan să nu-mi dau demisia?”
21:13 - Grindeanu îl compară pe Ilie Bolojan cu Liviu Dragnea. Ce spune despre votul moțiunii: „Există viață și după ziua de marți”
21:13 - Președintele Poloniei a blocat prin veto legea care simplifica procedura de divorț. Care sunt motivele
20:44 - „Cu Țiriac m-am simțit regina reginelor!”: Ce spune Laurette despre Ion Țiriac în plin scandal medical