Ministerul Educației accelerează reforma curriculară și anunță aprobarea unui nou pachet consistent de programe pentru liceu. Noile documente extind oferta educațională și vizează toate filierele, de la teoretic la vocațional.

Ce aduce nou pachetul de programe aprobat

Autoritățile au validat 320 de programe școlare noi, care se adaugă celor 90 deja aprobate în etapele anterioare ale curriculare. Acestea acoperă o gamă largă de discipline și urmăresc adaptarea conținuturilor la cerințele actuale din educație și piața muncii.

Printre noile introduceri se regăsesc programe pentru matematică, adaptate diferitelor profiluri, inclusiv pentru filiera tehnologică sau domenii precum științele sociale și arhitectura. În paralel, disciplina Tehnologia informației și a comunicațiilor capătă un rol extins, fiind inclusă ca trunchi comun pentru clasele a X-a până la a XII-a.

Cum sunt vizate limbile moderne și minoritățile

adaugă că au fost aprobate 32 de programe şcolare pentru limba şi literatura maternă, precum şi pentru discipline cum ar fi gramatică aplicată, destinate învăţământului liceal, pentru trunchiul comun (TC) şi/sau curriculumul de specialitate (CS), după caz, în următoarele limbi: maghiară, germană, ucraineană, slovacă, sârbă, croată, cehă, polonă, rusă, italiană, turcă, rromani, bulgară, neogreacă, relatează Digi24.

„Programele vizează atât şcolile şi clasele cu predare în limbile minorităţilor naţionale, cât şi şi clasele cu predare în limba română, pentru filierele teoretică, tehnologică şi vocaţională”, potrivit ministerului.

Ce rol au disciplinele teologice și vocaționale în această reformă

Un segment consistent al noilor programe se adresează profilului teologic, unde au fost aprobate 170 de documente pentru diverse culte recunoscute oficial. Acestea includ discipline variate, de la teologie și istorie până la muzică sau activități practice specifice formării de specialitate.

Reforma include și 105 programe dedicate profilului artistic din filiera vocațională, care vizează dezvoltarea competențelor creative și profesionale. Aceste inițiative indică o orientare mai clară către diversificarea traseelor educaționale și valorizarea aptitudinilor individuale ale elevilor.

Ministerul Educației precizează că procesul nu se oprește aici, urmând noi etape de consultare publică și completare a ofertei curriculare. Autoritățile își propun astfel să finalizeze un cadru educațional mai flexibil și mai bine adaptat realităților contemporane.