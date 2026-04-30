„Cu Țiriac m-am simțit regina reginelor!”: Ce spune Laurette despre Ion Țiriac în plin scandal medical

Flavia Codreanu
30 apr. 2026, 20:44
Ion Țiriac a dezvăluit ce teren imens are în Africa, pentru vânătoare. Sursa foto: Hepta - Actionpress / ALTERPHOTOS SC.
Cuprins
  1. De ce a ajuns fosta prietenă a lui Țiriac la 23 de operații
  2. Cum i-a fost distrusă cariera din cauza procedurilor
  3. Ce amintiri păstrează cu Țiriac vedeta

Fosta prietenă a lui Țiriac traversează o perioadă cumplită după ce o procedură estetică interzisă i-a migrat în picior și i-a distrus sănătatea.

De ce a ajuns fosta prietenă a lui Țiriac la 23 de operații

Coșmarul a început în anul 2019, când vedeta a apelat la o procedură numită aquafilling, fără să știe că substanța era deja interzisă prin lege.

Din păcate, substanța injectată în fese s-a deplasat către picior, provocând complicații extrem de grave. Laurette a fost nevoită să treacă prin zeci de intervenții chirurgicale pentru a încerca să salveze membrul afectat

„Să știți că sunt foarte multe fete care trec prin situații extrem de dificile. Eu sunt un caz fericit. M-am operat de 23 de ori. Trei medici m-au operat ieri. Un ortoped, un medic estetician și domnul de la chirurgie generală, pentru că e foarte complicat la mine, că la picior sunt nervi, sunt ligamente, sunt nervi și e foarte complicat. Doamne ferește, atingi vreun nerv, acolo rămâi paralizat toată viața în căruț, pentru o prostie”, a declarat Laurette pentru Cancan.

Cum i-a fost distrusă cariera din cauza procedurilor

Problemele de sănătate au avut un impact devastator asupra vieții profesionale a vedetei. Din cauza durerilor și a perioadelor lungi de recuperare, aceasta nu s-a mai putut ocupa de afacerile sale și a pierdut contracte importante.

„Trec printr-o situație foarte dificilă, e foarte greu și sper să mă fac bine, mă rog la Dumnezeu și speranța mea e Dumnezeu că nu știu ce să fac. S-a ales praful de afacere, de evenimente, de tot. Trebuia să merg la Survivor. Am pierdut tot. În primul rând, mi-am pierdut piciorul. Eu nici nu știu dacă o să mă fac bine. Eu trag de mine în fiecare zi și lupt cu mine și mă încurajez singură, dar eu nu știu”, a spus Laurette.

Ce amintiri păstrează cu Țiriac vedeta

În 2016, cei doi au fost surprinși împreună, iar vedeta a recunoscut că miliardarul a ocupat un loc special în inima ei. Ea a povestit despre stilul de viață exclusivist și despre calitățile pe care trebuia să le aibă o femeie pentru a-i atrage atenția omului de afaceri.

„Țiri, că eu așa îi zic, o să rămână acolo la corazon, la sufletul meu. Era frumos cu avionul privat, te dădeai jos, te lua cu mașina cu șofer. E foarte greu de accesat: trebuie să fii frumoasă, deșteaptă, să știi să vorbești, să știi să taci atunci când trebuie, să ai simțul umorului. Cu Țiriac m-am simțit «Regina reginelor»! Dacă nu eram eu deosebită și specială, se mai uita domnul Țiri la mine?”, a dezvăluit Laurette.

