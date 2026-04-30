Între timp, și au făcut front comun în Parlament pentru a demite guvernul. Moțiunea de cenzură a fost semnată de 251 de parlamentari. Pentru ca executivul să fie demis sunt necesare minimum 233 de voturi, iar votul decisiv va avea loc marți, 5 mai.

Cum decurge procedura după depunerea moțiunii de cenzură

Startul procedurii a fost dat marți, odată cu depunerea moțiunii de cenzură în Parlament, anunț făcut de , fără participarea reprezentanților Partidul Social Democrat.

În aceeași zi, Birourile Permanente reunite ale Parlamentul României s-au întrunit pentru a pune în mișcare mecanismul oficial. Următorul pas este citirea documentului în plen, etapă obligatorie înaintea dezbaterii.

Decizia finală va veni marți, la ora 11, când parlamentarii vor vota dacă guvernul rămâne sau pleacă.