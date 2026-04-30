Într-un moment tensionat pe scena politică, Sorin Grindeanu a fost provocat cu o întrebare. Își va da demisia de la conducerea PSD dacă moțiunea de cenzură depusă alături de AUR va eșua? Inițiativa vizează Guvernul condus de Ilie Bolojan.
Ce spune Grindeanu despre o posibilă demisie dacă pică moțiunea
„Dacă moțiunea nu trece, facem o analiză internă. Toate lucrurile sunt pe masă, dar lucrurile nu se vor întâmpla așa. Mă cheamă Ilie Bolojan să nu-mi dau demisia? Îmi dau demisia dacă așa se deblochează”, a răspuns președintele PSD în emisiunea Decisiv de la Antena 3 CNN.
Liderul social-democrat a vorbit joi seară despre scenariile de după votul asupra moțiunii de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan.
Între timp, Partidul Social Democrat și Alianța pentru Unirea Românilor au făcut front comun în Parlament pentru a demite guvernul. Moțiunea de cenzură a fost semnată de 251 de parlamentari. Pentru ca executivul să fie demis sunt necesare minimum 233 de voturi, iar votul decisiv va avea loc marți, 5 mai.
Cum decurge procedura după depunerea moțiunii de cenzură
Startul procedurii a fost dat marți, odată cu depunerea moțiunii de cenzură în Parlament, anunț făcut de George Simion, fără participarea reprezentanților Partidul Social Democrat.
În aceeași zi, Birourile Permanente reunite ale Parlamentul României s-au întrunit pentru a pune în mișcare mecanismul oficial. Următorul pas este citirea documentului în plen, etapă obligatorie înaintea dezbaterii.
Decizia finală va veni marți, la ora 11, când parlamentarii vor vota dacă guvernul rămâne sau pleacă.