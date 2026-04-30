Grindeanu îl compară pe Ilie Bolojan cu Liviu Dragnea. Ce spune despre votul moțiunii: „Există viață și după ziua de marți"

Iulia Petcu
30 apr. 2026, 21:13
Cuprins
  1. De ce îl compară Grindeanu pe Bolojan cu Dragnea
  2. Cum critică liderul PSD stilul de guvernare actual
  3. Ce se poate întâmpla după votul moțiunii
  4. Ce rol joacă tensiunile politice în actualul context

Sorin Grindeanu a lansat un atac direct la adresa premierului Ilie Bolojan, într-un moment tensionat marcat de apropierea votului asupra moțiunii de cenzură. Liderul PSD conturează o confruntare politică amplă și pune sub semnul întrebării modul în care este condus Executivul.

De ce îl compară Grindeanu pe Bolojan cu Dragnea

Președintele PSD respinge ideea că actuala situație politică ar semăna cu cea din 2017, când partidul i-a retras sprijinul guvernamental. El susține că diferențele sunt majore și țin de contextul și actorii implicați.

„Eu spun că este o mare diferență. Eu atunci mă luptam cu un om, Liviu Dragnea (…) care s-a dovedit după aceea unde a dus România”, a afirmat liderul PSD.

În același timp, Grindeanu introduce o paralelă surprinzătoare, sugerând că actualul premier ar repeta anumite tipare de conducere. „Dacă se potrivește cu cineva, Ilie Bolojan se potrivește cu Liviu Dragnea de atunci”.

Cum critică liderul PSD stilul de guvernare actual

Sorin Grindeanu descrie în termeni duri modul în care Ilie Bolojan gestionează activitatea guvernamentală și relațiile politice. El consideră că deciziile luate în această perioadă afectează perspectivele unei colaborări viitoare între partide.

„Management-ul dezastruos ca prim-ministru pe care îl face Ilie Bolojan (…) pare că acum dă foc la câmpii, otrăvește fântânile, taie toate punțile de dialog”, a spus acesta, potrivit stiripesurse.ro.

Potrivit liderului PSD, această abordare ar avea o miză politică clară, legată de rezultatul moțiunii de cenzură. „Astfel încât după domnia sa, pentru că marți va trece moțiunea, să nu mai existe nicio șansă de construcție a unei coaliții pro-europene”.

Ce se poate întâmpla după votul moțiunii

Grindeanu susține că o eventuală schimbare a guvernului nu ar bloca proiectele majore și nici direcția generală a țării. El transmite că România poate continua să funcționeze și fără actualul premier în funcție.

„Se poate guverna în România și fără domnia sa. Se pot construi autostrăzi (…) și fără ca Ilie Bolojan să fie prim-ministru”, a afirmat Grindeanu.

În același registru, liderul PSD încearcă să transmită un mesaj de continuitate și stabilitate pentru perioada de după vot. „Există viață și după ziua de marți și pentru noi trebuie să fie o viață mai bună”.

Ce rol joacă tensiunile politice în actualul context

Grindeanu consideră că actuala criză politică are la bază dorința de control concentrat asupra deciziilor și direcției politice. El sugerează că acest model ar genera blocaje și ar amplifica tensiunile existente între actori politici.

„Suntem într-o zonă în care un singur om, la fel cum făcea Liviu Dragnea atunci, încearcă să controleze întreaga scenă politică și dacă el nu mai e, atunci trebuie să se strice absolut tot”, a spus liderul PSD.

Totodată, acesta afirmă că încearcă să mențină un ton echilibrat în discursul public, în contextul apelurilor la calm venite din partea președintelui. „Am înțeles apelul făcut de președinte (…) să se dezescaladeze discursul public și ați văzut că am evitat să intru în polemici”, a declarat acesta.

Citește și...
MAE va declasifica mii de dosare ținute secret timp de 30 de ani. Ce teme majore apar în documente
Politică
MAE va declasifica mii de dosare ținute secret timp de 30 de ani. Ce teme majore apar în documente
Campanie neobișnuită a Ministerului Apărării stârnește reacții online și controverse. „Ajută-ne să prindem drona!”
Politică
Campanie neobișnuită a Ministerului Apărării stârnește reacții online și controverse. „Ajută-ne să prindem drona!”
Ce spune Grindeanu despre o posibilă demisie dacă pică moțiunea: „Mă cheamă Ilie Bolojan să nu-mi dau demisia?”
Politică
Ce spune Grindeanu despre o posibilă demisie dacă pică moțiunea: „Mă cheamă Ilie Bolojan să nu-mi dau demisia?”
Ministerul Educației aprobă 320 de programe noi pentru liceu în plină reformă curriculară. Cum vor influența aceste schimbări parcursul elevilor
Politică
Ministerul Educației aprobă 320 de programe noi pentru liceu în plină reformă curriculară. Cum vor influența aceste schimbări parcursul elevilor
Ministrul Economiei le cere românilor să aleagă vacanțele în țară pentru a sprijini turismul. Cum poate această decizie să susțină economia locală
Politică
Ministrul Economiei le cere românilor să aleagă vacanțele în țară pentru a sprijini turismul. Cum poate această decizie să susțină economia locală
Mesaj dur și ironic lansat de Piedone către șeful ANPC: „Fii băiat ascultător și eliberează funcția, așa cum a cerut președintele partidului!”
Politică
Mesaj dur și ironic lansat de Piedone către șeful ANPC: „Fii băiat ascultător și eliberează funcția, așa cum a cerut președintele partidului!”
PNL respinge categoric apelul PSD ca liberalii să voteze moțiunea. Ciprian Ciucu: „Vă dați seama cât de penibili am fi”
Politică
PNL respinge categoric apelul PSD ca liberalii să voteze moțiunea. Ciprian Ciucu: „Vă dați seama cât de penibili am fi”
VIDEO: Scandal pe miliardele pentru înzestrarea Armatei. Dan Dungaciu acuză că Programul SAFE transformă România doar într-un „client”
Politică
VIDEO: Scandal pe miliardele pentru înzestrarea Armatei. Dan Dungaciu acuză că Programul SAFE transformă România doar într-un „client”
Constantin Toma critică strategia PSD. Cine ar trebui să fie viitorul premier, după moțiune: „Sper că nu Sorin Grindeanu, pentru că până acum nu a dovedit”
Politică
Constantin Toma critică strategia PSD. Cine ar trebui să fie viitorul premier, după moțiune: „Sper că nu Sorin Grindeanu, pentru că până acum nu a dovedit”
„Guvernul Bolojan se apropie de final” – atacul lui Ciolacu și războiul politic pe deficit și bani
Politică
„Guvernul Bolojan se apropie de final” – atacul lui Ciolacu și războiul politic pe deficit și bani
22:30 - MAE va declasifica mii de dosare ținute secret timp de 30 de ani. Ce teme majore apar în documente
22:21 - Val pe piața ambarcațiunilor de agrement. Tot mai mulți români își cumpără iahturi și bărci: „M-am îndrăgostit”
22:21 - Litoralul atrage zeci de mii de români de 1 Mai deși temperaturile sunt neobișnuit de scăzute
21:50 - Campanie neobișnuită a Ministerului Apărării stârnește reacții online și controverse. „Ajută-ne să prindem drona!”
21:44 - Un notar din Roma a lăsat zeci de oameni fără bani. Totul a pornit de la un pensionar
21:35 - Accidentare gravă la finalul meciului FC Voluntari – FC Bihor. Un jucător a fost dus de urgență la spital după un fault dur
21:19 - Ce spune Grindeanu despre o posibilă demisie dacă pică moțiunea: „Mă cheamă Ilie Bolojan să nu-mi dau demisia?”
21:13 - Președintele Poloniei a blocat prin veto legea care simplifica procedura de divorț. Care sunt motivele
20:44 - „Cu Țiriac m-am simțit regina reginelor!”: Ce spune Laurette despre Ion Țiriac în plin scandal medical
20:43 - Dan Suciu, purtătorul de cuvânt al BNR, după explozia euro: „Azi a fost o zi foarte agitată pe piață. Situația se va mai calma”