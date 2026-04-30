Sorin Grindeanu a lansat un atac direct la adresa premierului Ilie Bolojan, într-un moment tensionat marcat de apropierea votului asupra moțiunii de cenzură. Liderul PSD conturează o confruntare politică amplă și pune sub semnul întrebării modul în care este condus Executivul.

De ce îl compară Grindeanu pe Bolojan cu Dragnea

Președintele PSD respinge ideea că actuala situație politică ar semăna cu cea din 2017, când partidul i-a retras sprijinul guvernamental. El susține că diferențele sunt majore și țin de contextul și actorii implicați.

„Eu spun că este o mare diferență. Eu atunci mă luptam cu un om, Liviu Dragnea (…) care s-a dovedit după aceea unde a dus România”, a afirmat liderul PSD.

În același timp, Grindeanu introduce o paralelă surprinzătoare, sugerând că actualul premier ar repeta anumite tipare de conducere. „Dacă se potrivește cu cineva, Ilie Bolojan se potrivește cu Liviu Dragnea de atunci”.

Cum critică liderul PSD stilul de guvernare actual

Sorin Grindeanu descrie în termeni duri modul în care Ilie Bolojan gestionează activitatea guvernamentală și relațiile politice. El consideră că deciziile luate în această perioadă afectează perspectivele unei colaborări viitoare între partide.

„Management-ul dezastruos ca prim-ministru pe care îl face Ilie Bolojan (…) pare că acum dă foc la câmpii, otrăvește fântânile, taie toate punțile de dialog”, a spus acesta, potrivit stiripesurse.ro.

Potrivit liderului PSD, această abordare ar avea o miză politică clară, legată de rezultatul moțiunii de cenzură. „Astfel încât după domnia sa, pentru că marți va trece moțiunea, să nu mai existe nicio șansă de construcție a unei coaliții pro-europene”.

Ce se poate întâmpla după votul moțiunii

Grindeanu susține că o eventuală schimbare a nu ar bloca proiectele majore și nici direcția generală a țării. El transmite că România poate continua să funcționeze și fără actualul premier în funcție.

„Se poate guverna în România și fără domnia sa. Se pot construi autostrăzi (…) și fără ca Ilie Bolojan să fie prim-ministru”, a afirmat Grindeanu.

În același registru, liderul PSD încearcă să transmită un mesaj de continuitate și stabilitate pentru perioada de după . „Există viață și după ziua de marți și pentru noi trebuie să fie o viață mai bună”.

Ce rol joacă tensiunile politice în actualul context

consideră că actuala criză politică are la bază dorința de control concentrat asupra deciziilor și direcției politice. El sugerează că acest model ar genera blocaje și ar amplifica tensiunile existente între actori politici.

„Suntem într-o zonă în care un singur om, la fel cum făcea Liviu Dragnea atunci, încearcă să controleze întreaga scenă politică și dacă el nu mai e, atunci trebuie să se strice absolut tot”, a spus liderul PSD.

Totodată, acesta afirmă că încearcă să mențină un ton echilibrat în discursul public, în contextul apelurilor la calm venite din partea președintelui. „Am înțeles apelul făcut de președinte (…) să se dezescaladeze discursul public și ați văzut că am evitat să intru în polemici”, a declarat acesta.