Alina Bădic a spus care sunt cele mai importante zile cărora trebuie să le acordăm o atenție deosebită, la început de an: „Este o perioadă foarte bună pentru a ne lansa în tot felul de proiecte” (VIDEO)

Alina Bădic, realizatoarea emisiunii „360 de grade”, difuzată pe B1 TV, a spus, marți, în emisiunea News Pass, moderată de Laura Chiriac, zilele cele mai de impact, cărora trebuie să le acordăm o mai mare importanță. Alina Bădic spune că „aceste prime zile din an sunt foarte importante, pentru că trebuie să construim și nu să ne concentrăm pe lucruri care sunt fragile, din punct de vedere energetic.”

„8 ianuarie, de asemenea, este o zi foarte relevantă. Avem un Mercur care se găsește pe Gradul 25 și 13 minute în Săgetător, care face un aspect la orb 0 cu Neptun, aflat în Pești, o cuadratură. Este un moment portal. În această zi de 8 ianuarie, ceva ni se comunică și aș spune că este o învățătură, deci chiar dacă ne vom certa și există un conflict în acea zi, există și o învățătură pe care o primim. Foarte important să vedem, pornind de la o ceartă sau de la o discuție în contradictoriu, ce învățătură primim.

Pe data de 9 ianuarie, de asemenea, o zi foarte grea din punct de vedere energetic. Avem un sextil, Marte, Saturn, Saturn în Pești și Marte în Capricorn, pe 4 grade, putem să punem în practică un ideal, un vis, nu toate zilele sunt bune pentru a pune în practică lucruri pe care le ținem foarte mult timp sub formă de vis sau de ceva la care, totuși, visăm. Deci putem să validăm acele lucruri pe care pe undeva nu avem curaj tot timpul să le punem în practică și pe 9 ianuarie, mai avem o inconjuncție între Venus și Uranus superbă, care spune că putem valida acele lucruri pe care le facem atipic. Știți că sunt și zile în care, dacă facem ceva altfel decât alte persoane, acel proiect are mult mai multe șanse decât dacă am face lucrurile așa cum le face toată lumea. Deci cum să evaluăm zona în care suntem altfel, foarte interesant este acest aspect pe 9 ianuarie, decât alții, fiecare are o zonă unde este mai extravagant. Și aceea este o zi portal în care este bine să ne dăm silința, să avem activitate exact în acel domeniu în care suntem diferiți de alte persoane.

Avem o Lună Nouă pe 11 ianuarie, pe gradul 21 Capricorn. Este o zi în care descărcăm Karmă. Știm deja că al treilea Decan vorbește despre lucruri care au o cauzalitate, deci nu se întâmplă cam nimic pe această dată fără un motiv. Este o zi bună pentru a face ceva pragmatic și ziua eveniment din luna ianuarie este 20 ianuarie. Aici avem o conjuncție Pluto Soare în semnul Vărsătorului, un angajament față de Univers. Este cam obligatoriu să ne luăm un angajament față de Univers, o zi foarte importantă și acum începe o perioadă portal până pe data de 25 ianuarie, când avem un alt aspect foarte puternic, un aspect de Lună plină pe gradul 5 Vărsător Soarele și Luna 5 Leu, ceva ne tulbură, ceva ne rănește sau nu am primit un răspuns favorabil și este o slăbiciune care ar trebui transformată în putere.

Pe data de 25 ianuarie, trebuie să transformăm ceva, un punct vulnerabil, într-o zonă de putere. Oricum, acești 3 ani, 2023, 2024, 2025, sunt ani portal, pentru că avem 3 planete de forță care se găsesc în semne spirituale, avem acest Neptun în Pești, Saturn în Pești și Uranus în Taur, și Taurul presupune o schimbare foarte puternică. Aș vrea să spun un aspect la care este bine să nu renunțăm sub nicio formă. Să nu ne concentrăm, la acest început de an, pe lucruri care nu au substrat, care nu au substanță, care nu fac parte din esența noastră și la care dacă ne-am uitat peste câteva luni, ni s-ar părea niște prostioare sau ni s-ar părea lipsite de orice fel de esență.

Este foarte greșit să începem anul în loc să-l începem în forță, constructiv, cu potențial, cu aură, cum spun eu, în jurul nostru, să-l începem într-un fel în care nu există, practic, nimic consistent.

Deci, din punctul meu de vedere, aceste prime zile din an sunt foarte importante, pentru că trebuie să construim și nu să ne concentrăm pe lucruri care sunt fragile, să spunem așa, din punct de vedere energetic.

Pe data de 7 februarie, o altă zi portal, ne dăm seama de ceva. Avem și o Lună Nouă pe gradul 20 Vărsător, o Lună Nouă, care prin cuadratura pe care o face cu Uranus vorbește despre ceva ce putem face împotriva voinței noastre, dar, totuși, ceva foarte relevant. Uranus o să-și înceapă mersul direct pe gradul 15 Taur, putem da drumul la treabă.

Deja de la sfârșitul lunii ianuarie până pe la jumătatea lunii februarie, este important să ne gândim la ceva ce putem demara, ceva ce putem să facem în forță. Este foarte bine să consultăm persoane în această perioadă și în jurul datei de 27 ianuarie, care știu, stăpânesc zona aceasta spirituală, pentru că trebuie să știm foarte exact în ce gen de proiecte ne lansăm. Este o perioadă foarte bună pentru a ne lansa în tot felul de proiecte. Data de 1 februarie, pe lângă faptul că este început de lună, este o zi portal. Ea vorbește despre faptul că având multe planete pe sfârșit de Capricorn, se produce o deblocare energetică. Deci putem să deblocăm ceva important, este foarte periculos să existe lucruri blocate, nici nu ne dăm seama cât de periculos este să stăm într-o buclă în care se tot blochează, se tot blochează. Ca atare, sunt anumite zile în an în care putem debloca lucruri, există și restricții, bineînțeles, în ceva ce ne dorim să facem. Dar, totuși, aceste restricții nu înseamnă neapărat că nu avem voie să facem acele lucruri. Aceste restricții înseamnă doar că trebuie să devenim și mai puternici și să deblocăm energiile în jurul nostru.

Data de 18 februarie presupune o asumare. Este destul de important să știm să ne asumăm ceea ce facem. Avem o conjuncție superbă Soare Saturn, cei care au conjuncția aceasta din naștere sunt persoane care sunt menite să facă ceva important, au o misiune în viața aceasta, iar când avem de tranzit conjuncția Soare Saturn, mai ales în semnul Peștilor, vorbim despre faptul că trebuie să renunțăm la tot ceea ce este derizoriu, la tot ceea ce este superficial și să ne concentrăm nu pe un proiect, ci pe acel proiect care ne reprezintă. Deci fiecare are treabă în această perioadă. În jurul datei de 18 februarie, trebuie să identificăm care este misiunea noastră, de fapt, ce vrea Universul de la noi, unde vrea să devenim noi foarte puternici și unde ne pierdem în detalii”.