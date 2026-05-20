Un nou trend apărut pe TikTok îi pune pe medici în gardă, după ce tot mai mulți utilizatori au început să își introducă usturoi crud în nas pentru a scăpa de congestie. Clipurile promit o „desfundare” rapidă a sinusurilor, însă specialiștii avertizează că metoda nu doar că nu tratează problema, ci poate provoca și complicații.

De unde a pornit moda cu usturoiul în nas

În ultimele săptămâni, rețelele sociale s-au umplut de videoclipuri în care influenceri introduc căței de usturoi în nări timp de câteva minute. După ce îi scot, aceștia arată cantități mari de mucus și susțin că sinusurile li s-au curățat imediat.

Medicii spun însă că imaginile creează o impresie falsă despre efectele reale ale metodei. Mucusul nu apare din cauza usturoiului și nici nu indică o vindecare rapidă a congestiei nazale, potrivit .

Specialiștii explică faptul că secrețiile existau deja în cavitatea nazală și s-au acumulat în spatele obstacolului creat de usturoi. În momentul îndepărtării, mucusul este eliminat brusc, iar mulți interpretează greșit reacția organismului.

Ce efecte poate avea usturoiul asupra mucoasei nazale

Deși usturoiul conține substanțe cu proprietăți antimicrobiene atunci când este consumat normal, contactul direct cu mucoasa nazală poate deveni iritant. avertizează că alicina și ceilalți compuși sulfurați pot provoca usturimi, inflamații și senzații puternice de arsură.

În unele cazuri, iritația determină chiar creșterea secrețiilor nazale, ceea ce poate accentua senzația de nas înfundat. Specialiștii atrag atenția și asupra riscului ca bucăți de să rămână blocate în interiorul nasului, scrie jurnalul.ro.

Pe lista posibilelor complicații apar microtraumatismele, sângerările și infecțiile locale. Tocmai de aceea, medicii spun că această practică nu are susținerea științifică și nu ar trebui încercată acasă.

Ce recomandă medicii pentru congestia nazală

Pentru ameliorarea simptomelor, specialiștii recomandă soluții sigure și verificate medical, precum spălăturile nazale cu ser fiziologic, hidratarea și tratamentele recomandate de medic.

Fenomenul devenit viral pe TikTok arată încă o dată cât de repede se pot răspândi online metode spectaculoase, chiar dacă ele nu sunt și sigure.