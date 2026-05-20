Criza din Orientul Mijlociu lovește puternic Qatarul. Cum afectează războiul exporturile și turismul

Iulia Petcu
20 mai 2026, 22:39
Sursa foto: Hepta - Zuma Press / Massimo Insabato
Qatarul traversează una dintre cele mai dificile perioade economice din ultimele decenii, după blocajele provocate de conflictul din zona Strâmtorii Ormuz. Exporturile de gaze naturale, principala sursă de venit a statului din Golf, au încetinit puternic, iar efectele se văd deja în economie, comerț și turism.

De ce afectează conflictul atât de mult economia Qatarului

Peninsula Qatarului depinde aproape complet de exporturile de gaze naturale lichefiate, iar închiderea Strâmtorii Ormuz a lovit direct această industrie strategică. Publicația elvețiană Blick arată că economia statului arab riscă o contracție severă, în condițiile în care țara nu dispune de rute alternative pentru transportul gazelor.

Spre deosebire de Emiratele Arabe Unite, care pot folosi alte infrastructuri energetice, Qatarul rămâne vulnerabil în fața restricțiilor maritime din regiune. Potrivit New York Times, lipsa conductelor alternative a amplificat presiunea asupra exporturilor și asupra bugetului public.

Situația s-a agravat după atacul iranian asupra complexului industrial Ras Laffan, produs în martie 2026. Instalația reprezenta un punct esențial pentru producția de heliu și gaze naturale, iar avariile au avut efecte internaționale.

Cum a ajuns producția de gaze într-un blocaj major

Complexul Ras Laffan continuă să rămână închis, iar autoritățile estimează că reparațiile vor dura ani întregi. Din acest motiv, capacitatea de producție de gaze naturale lichefiate a Qatarului a scăzut deja cu aproximativ 17 procente.

În paralel, activitatea portuară din Doha s-a redus drastic, iar imaginile cu macarale oprite și drumuri blocate au devenit simbolul actualei crize. Problemele logistice afectează inclusiv aprovizionarea populației, deoarece aproape 90% dintre produsele alimentare consumate în Qatar provin din importuri.

Pentru a evita lipsurile, Qatar Airways a început transporturi aeriene speciale cu medicamente, lapte praf și produse alimentare. Costurile acestor operațiuni au crescut însă presiunea asupra finanțelor statului.

Fondul Monetar Internațional estimează acum o scădere economică de aproape 9% până la sfârșitul lui 2026. Estimarea contrastează puternic cu prognozele optimiste anunțate înaintea izbucnirii conflictului regional, scrie Libertatea.

Ce alte sectoare resimt efectele tensiunilor regionale

Turismul din Orientul Mijlociu traversează, la rândul său, o perioadă complicată, iar Qatarul nu face excepție. Avertismentele de securitate și retragerea unor companii internaționale din regiune au redus semnificativ fluxul de vizitatori străini.

World Travel & Tourism Council avertizează că industria turistică regională pierde aproximativ 600 de milioane de dolari în fiecare zi. Dacă tensiunile continuă, Orientul Mijlociu ar putea pierde până la 38 de milioane de turiști internaționali în 2026.

„Nimic din ceea ce vedem în această țară n-ar fi existat fără bogăția adusă de gazele naturale”, a declarat Ahmed Helal, director la firma Asia Group, pentru publicația americană citată.

„Din acest motiv, Qatarul se confruntă acum cu o provocare fiscală aproape imposibilă”, a mai adăugat Helal.

