Bolojan, despre acuzațiile PSD pe subiectul SAFE: Fac gălăgie că n-au soluții / Când deranjezi, cei deranjați nu-ți rămân datori (VIDEO)

Traian Avarvarei
20 mai 2026, 22:57
Premierul Ilie Bolojan, președintele PNL. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Bolojan: PSD face gălăgie că n-are soluții
  2. Bolojan: Când deranjezi, cei deranjați nu-ți rămân dator

Premierul interimar Ilie Bolojan (PNL) a catalogat ca fiind „o acţiune de imagine” sesizarea făcută de Sorin Grindeanu (PSD), în calitate de președinte al Camerei Deputaților, la Curtea Constituțională (CCR), în legătură cu Ordonanța de Urgență privind Programul SAFE.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Bolojan: PSD face gălăgie că n-are soluții

„Sunt acțiuni de imagine pe care le derulează PSD în aceste zile, ca să-și acopere neputința de a veni cu o soluție după ce au generat căderea Guvernului, o acțiune iresponsabilă care nu face bine României și, deci, când faci un astfel de lucru trebuie să vii cu o soluție. Ca să acopere această lipsă de soluție, fac această gălăgie”, a declarat premierul interimar.

Bolojan: Când deranjezi, cei deranjați nu-ți rămân dator

În aceeași emisiune, întrebat despre noile acuzații aduse de PSD vicepremierului Oana Gheorghiu (Detalii AICI și AICI), Ilie Bolojan a afirmat: „În aceste zile, dacă ați văzut, e o linie de atac foarte puternică din toate părțile, pentru că ceea ce am făcut în această perioadă, cu siguranță, a deranjat foarte mult și atunci când deranjezi, cei care sunt deranjați nu-ți rămân datori, iar inclusiv derularea programului SAFE s-a făcut în mod transparent, s-a făcut în mod corect și n-ar fi trecut prin toate filtrele, prin toate instituțiile acestei țări, pentru că toată lumea a fost de față acolo, dacă nu s-ar fi făcut într-o manieră corectă. Vă asigur de acest lucru! Și se va vedea că în anii următori acest program va genera o dezvoltare a industriei noastre de apărare, va dota armata noastră cu instrumente de apărare, cu tehnică, cu logistică, așa cum și ne-am dorit ca să fim o țară mai sigură, și acest credit este unul care, fiind acordat pentru România în condiții mult mai avantajoase decât cel pe care noi îl accesăm în condiții de piață, adică cu o dobândă la jumătate, cu o perioadă de grație de 10 ani de zile și o rambursare la 40 de ani, nu face decât să ne scadă încărcătura financiară pe care trebuie să o asigurăm în anii următori”.

