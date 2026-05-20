Premierul interimar Ilie Bolojan, președintele PNL, a admis că vechea coaliție PSD-PNL n-a făcut nimic pentru România, n-a rezolvat niciuna dintre problemele țării și s-a constituit doar pentru ca unii să aibă funcții. Bolojan a susținut apoi că el a fost dat jos de la guvernare de către PSD tocmai pentru că s-a apucat să facă ceea ce trebuia să facă vechea guvernare, adică reforme.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Bolojan: Vechea coaliție PSD-PNL n-a făcut nimic

Întrebat dacă, în opinia sa, această alianță a „stabilității” PSD-PNL a fost una de rău augur pentru țară, pentru viața parlamentară din România și pentru democrația din România, Ilie Bolojan a răspuns: „Coalițiile, indiferent cum se fac, nu sunt o problemă. Pentru că uneori trebuie să faci coaliții, nu cele pe care și le dorește un partid sau altul, ci cele pe care ți le dă electoratul. Asta e valabil și pentru un Consiliu Local, și pentru un Consiliu Județean și pentru Parlament. Problema este ce face acea coaliție cu forța pe care o are”.

„Și am mai spus, PNL este pus în situația, pur și simplu, de a nu mai face o coaliție cu PSD datorită unor realități pe care le-am văzut în anii trecuți și le-am văzut și astăzi.

Atunci când face o coaliție mare, cum a fost cea din 2021, cum a fost cea din 2025, de anul trecut, în care ai o forță parlamentară de 60%, nu faci o coaliție ca cineva să ocupe o funcție și altul o altă funcție. Sau să îți împarți funcțiile.

Sigur, fiecare partid își asumă niște propuneri, ci faci o coaliție mare ca să rezolvi lucruri mari. Problemele pe care le are România, deficitele, prea puțini oameni în economia reală, cheltuieli ale statului disproporțional de mari, favoritismele, sinecurile și extracția de resurse de la stat sunt nu de ieri de astăzi, sunt din anii trecuți, or aceste lucruri trebuiau rezolvate de către vechea coaliție. N-au făcut nimic.

Și atunci n-a fost o coaliție pentru reforme, pentru a face lucrurile mari, ci a fost o coaliție doar pentru funcții”, a continuat liderul PNL.

Bolojan: Ați văzut care a fost reacția când m-am apucat să fac lucrurile serios

„Eu am încercat în această perioadă, dacă tot am făcut o mare coaliție și dacă tot să-și asume mandatul de premier anul trecut, când se știa ce trebuie făcut, că nu era vorba de decizii bune sau foarte bune, era clar că trebuie să ai niște decizii dificile, am încercat chiar să fac aceste lucruri. Să facem reformele de care avea nevoie România și, etapizat, să atac toate problemele de la cele care țin de creșterea veniturilor, la cele care țin de scăderea cheltuielilor, de reguli care să păstreze disciplina bugetară, de reguli care se aplică la toți și, în ultimul rând, de eliminarea risipei, pentru că fără asta, indiferent cineva va fi guvernare, nu poți rezolva lucrurile.

În momentul în care am făcut aceste lucruri la modul serios, ați văzut care a fost reacția. Și, așa cum v-am spus, în condițiile în care un partid sau oamenii de decizie din acel partid prioritizează doar interese personale sau calculele politice în detrimentul țării, ajungem în situația în care am ajuns.

Deci nu poți să faci o coaliție cu un partid pe problemele mari ale țării cât timp acel partid nu respectă înțelegerile, nu-și asumă responsabilitatea, fuge de orice fel de decizie și atunci când trebuie făcute lucrurile cu adevărat corecte, nu-și asumă deloc aceste lucruri.

Un alt aspect important pe care am încercat să-l corectez a fost ceea ce s-a făcut greșit în anii trecuți și anume să numești oameni pe funcții care să folosească acea funcție doar pentru extragerea de avantaje. Să numești oameni pe funcție ca o formă de recompensă pe salarii mari, care să nu livreze nimic pentru acele salarii, și în felul acesta oamenii pe bună dreptate când văd că banii lor, care îi plătesc din greu, muncind de dimineața până seara, într-o hală, la linia de producție, nu sunt folosiți corespunzător și este o bătaie de joc în ceea ce îi privește, normal că nu mai au încredere în acele guvernări.

Asta am tolerat anii trecuți, ceea ce n-am mai tolerat acum. În momentul în care ajungi în situația în care acest guvern a fost dărâmat doar pentru că n-a mai tolerat risipa, vă dați seama că nu mai poți să faci o coaliție din nou în aceleași condiții, dacă obiectivele acelei coaliții nu sunt în regulă pentru țară.

Deci, dacă doar împărțim funcții sau împărțim feude ca unii să extragă resurse de acolo, mai bine stai în opoziție. Și de aceea PNL a spus clar: nu avem o problemă cu cineva sau cu altcineva, nu avem o problemă de calcul politic, dar decât să fii într-o guvernare în care nu poți să faci ceea ce trebuie pentru țară, mai bine stai în opoziție. Pentru că, la un moment dat, oamenii vor vedea că una este să vorbești de pe margine și să nu-ți asumi răspunderea și alta este să vii în fața oamenilor, să trebuiască să menții niște echilibre financiare, să corectezi lucrurile și asta nu se face fără să deranjezi pe nimeni. Asta înseamnă că deranjezi clientela politică, asta înseamnă că trebuie să stabilești reguli ca să fie unitare pentru noi, pentru toți și nu este foarte comod să faci asta”, a mai declarat Ilie Bolojan, pentru B1 TV.