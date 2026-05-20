Acasa » Politică » Bolojan: PSD a dinamitat coaliția. PSD și AUR să vină cu soluțiile, că au demonstrat că au majoritate / Grindeanu nu are percepția că dacă muncești, o faci natural. Pentru el, trebuie să fii în campanie electorală ca să muncești (VIDEO)

Traian Avarvarei
20 mai 2026, 22:32
Sursa foto: Inquam Photos / Mălina Norocea
Cuprins
  1. Bolojan: PSD și AUR au demonstrat că au majoritate, să vină cu o soluție!
  2. Bolojan, ironii la adresa lui Grindeanu
  3. Bolojan: PSD n-are soluții

Premierul interimar Ilie Bolojan (PNL) a declarat miercuri, pentru B1 TV, că PSD ar trebui să vină cu o soluție de guvern deoarece social-democrații „au dinamitat coaliția”, depunând moțiune de cenzură împreună cu AUR. Asta cu atât mai mult cu cât, trecând moțiunea, PSD și AUR au demonstrat că au majoritate parlamentară. Totodată, Bolojan a respins cu o ironie acuzația lui Sorin Grindeanu (PSD) că e în campanie prezidențială.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Bolojan: PSD și AUR au demonstrat că au majoritate, să vină cu o soluție!

„Nu fac eu aprecieri vizavi de ce ar trebui să facă domnul președinte, dar într-o logică politică, PSD a inițiat această moțiune de cenzură împreună cu AUR și, reușind să demită Guvernul, au probat că sunt în stare să facă o majoritate!
Partidele care au rămas în coaliție – PNL, USR, UDMR – în momentul în care n-au reușit să reziste acestei moțiuni au probat că nu au capacitatea, cel puțin asta este poza de moment, să facă o majoritate.

Pe cale de consecință, cei care au pus în practic această decizie, au o responsabilitate morală să vină și cu soluțiile. Și nu i-a oprit nimeni ca timp de două săptămâni, pentru că sunt deja mai bine de două săptămâni de la data moțiunii, să vină și să anunțe public că-și asumă răspunderea, că vin cu o anumită propunere, dar vedeți că nu fac asta”, a declarat Ilie Bolojan.

Bolojan, ironii la adresa lui Grindeanu

Acesta a respins apoi acuzația liderului PSD, Sorin Grindeanu, că se află într-o continuă campanie electorală pentru următoarele alegeri prezidențiale: „Ideea de a fi într-o campanie electorală este falsă, pentru că eu întotdeauna, așa cum v-am spus, muncesc de dimineața până seara. Se pare că domnul Grindeanu nu are percepția că dacă muncești, o faci natural, ci trebuie să fii doar în campanie electorală când muncești. Ori nu este cazul ăsta și faptul că un premier comunică periodic, asta am făcut-o în toate cele 9 luni de zile cât am fost premier și am făcut-o cu o anumită regularitate, în primul rând din respect pentru oameni, pentru a putea răspunde la întrebări și pentru a le transmite mesajele”.

Bolojan: PSD n-are soluții

„Deci, Bolojan nu este astăzi o piedică în formarea unei majorități, pe care partidul care a dinamitat coaliția în mod iresponsabil probează că astăzi, din păcate, nu are soluții. Deci, acolo este răspunderea. Ăsta este adevărul. Ceea ce trebuie să facem este, sigur, să acționăm pentru ca Guvernul să poată funcționa în această perioadă, să nu existe, așa cum v-am spus, o perioadă în care Guvernul nu lucrează, în care România, datorită acestui conjuncturi de accesare a fondurilor europene, nu își poate permite să aibă un Guvern care nu lucrează la capacitate. Asta trebuie să facem și, sigur, în perioada următoare să vedem care va fi soluția pentru că avem nevoie de un Guvern”, a mai declarat Ilie Bolojan, pentru B1 TV.

