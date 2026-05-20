Premierul interimar Ilie Bolojan, președintele PNL, a vorbit miercuri, pentru B1 TV, despre modul în care el și partidul său s-au raportat la PSD, respectiv la USR, în timpul guvernării și de când social-democrații au declanșat criza politică.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Bolojan, despre relația PNL – PSD

Întrebat cât e anecdotă și cât e realitate în intenția PSD-ului de a rupe PNL-ul, Ilie Bolojan a răspuns: „Una din calculele care au fost făcute de PSD, în afară de dărâmarea Guvernului, de încercarea de a bloca practic reformele și eliminarea risipei, a fost un calcul de tip politic în care și-au dorit ca PNL să fie unul dintre partidele subordonate. Asta, că ne place, că nu ne place, s-a întâmplat în anumite perioade, dar PNL a învățat din aceste greșeli. Și ceea ce s-a întâmplat în această perioadă arată cât se poate de clar că cea mai mare parte din colegii noștri au înțeles că a fi demn e o necesitate dacă vrei ca oamenii să te respecte, dacă vrei ca oamenii să aibă încredere în tine”.

„Pentru că oamenii nu vor să voteze clone. Oamenii vor să voteze oameni în care au încredere, care au caracter, care au anumite păreri, care au anumite valori și pe care le susțin. Și așa cum a spus colegul meu, Ciprian Ciucu, PNL și-a redescoperit sufletul!

Și deciziile pe care le-a luat în aceste zile și în luna anterioară, când practic noi am avertizat PSD că ceea ce face nu este în regulă și că PNL nu va mai accepta o astfel de situație, nu fac decât să confirme acest lucru.

V-am spus, decât să fii într-o guvernare în care doar ocupi niște funcții, în care doar câțiva își rezolvă problemele, mai bine stai în opoziție, te duci să te reconectezi cu oamenii, se reface partidul și în așa fel încât, atunci când vii în guvernare, când ajungi din nou în fața oamenilor, să poți să stai cu fruntea sus și să recâștigi încrederea, oferind oamenilor care vor să spere mai bine în țara noastră o variantă de vot pentru modernizarea României.

Și știți, gândiți-vă că foarte mulți oameni din PSD provin din niște zone unde s-au obișnuit cu mici feude. Deci au o mentalitate de feudali. Ei n-au nevoie de parteneri. Ei au nevoie de vasali. Într-o lume politică și într-o țară pe care ne-o dorim respectoasă civilizată, dacă vrei să te respecte cineva, trebuie să acorzi respect”, a declarat liderul PNL, pentru B1 TV.

Bolojan, despre relația PNL – USR

Întrebat despre recenta acuzație a lui Sorin Grindeanu (PSD) la adresa sa, că Bolojan a răspuns: „Aș face două comentarii care țin de fondul relației dintre PNL și USR. În aceste luni, am colaborat cu miniștrii care au fost propuși de USR, cu miniștrii care au fost propuși de UDMR, cu miniștrii care au fost propuși de PSD și PNL. Și am căutat să-i respect pe toți miniștrii, să-i tratez civilizat, să-i susțin când au avut greutăți, să-i apăr când au fost atacați, pentru că așa face un bun coleg. Și am construit o relație de încredere aproape cu toți miniștrii, indiferent de culoarea politică. Și când PSD a plecat de la guvernare, eu în mod politicos le-am mulțumit miniștrilor pentru că rezultatele acestui guvern, cu bune, cu rel,e sunt totuși împărțite între toți cei care au lucrat. Și nu m-ați văzut pe mine că am început să aleg ținte pe tema asta. Asta s-a întâmplat și cu cei de la USR și cu cei de la UDMR”.

„Și deci am construit o relație de bun simț și de încredere. Cele două partide, PNL și USR, au constatat pe bună dreptate ambele că dacă lucrează împreună pot să vină cu un contrabalans parlamentar la ceea ce înseamnă PSD-ul. Pentru că împreună, PNL plus USR în Parlament, sunt puțini mai mari decât PSD-ul. Dacă vrei să contrabalansezi o acțiune iresponsabilă a PSD, trebuie să vii cu o contrapondere. Și cred că în această perioadă deciziile pe care le-am luat de comun acord să colaborăm din punct de vedere parlamentar, să facem în guvern fiecare ce ține de noi ca lucrurile să meargă, chiar în starea asta de previzorat cât mai bine, și să ne corelăm pozițiile în consultările cu președintele României a fost un lucru corect în contextul actual, dar și în contextul democratic și al unei Românii moderne, pe care ne-o dorim cel puțin din discuțiile pe care le-am avut fără niciun fel de rezerve.

În același timp, relația firească dintre cele două partide este una de colaborare și de respect. Dar ele sunt partide diferite. PNL nu va fi o clonă a USR și nici USR o clonă a PNL. PNL are valorile lui, valori liberal-conservatoare, care țin de tradițiile noastre, care țin de vocația noastră de europeni, care țin de valorile noastre economice, de libertăți, de ordine, de familii, de comunități și așa mai departe. Aceste valori sunt cele pe care partidul se bazează și vocația partidului, prin moțiunea care a fost votată și pe care eu am reprezentat-o.

Cred că cele două partide, una peste alta, țin totuși de direcții convergente pentru România modernă. Și cred că trebuie să colaborăm între noi, toți cei care ne dorim o țară mai bună, care ne dorim o țară care oferă speranțe copiilor noștri, care creează condiții pentru prosperitate, care nu îl păcălește pe un tânăr că un concurs este corect, dar el se derulează pe bază de pile, care stabilește reguli pentru toți. Asta este ceea ce ne dorim și cred că aici nu avem niciun fel de divergențe pe aceste teme”, a mai explicat Ilie Bolojan.