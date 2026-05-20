România pregătește o campanie națională pentru deșeuri. Diana Buzoianu anunță fonduri europene de 19 milioane de lei

Răzvan Adrian
20 mai 2026, 23:54
Diana Buzoianu (USR), ministra Mediului. Sursa foto: Diana Buzoianu / Facebook
Cuprins
  1. Fonduri europene salvate pentru educație de mediu
  2. Ministerul caută idei care să schimbe comportamente
  3. O campanie de gestionare a deșeurilor pentru o țară mai curată

Ministerul Mediului lansează o campanie pentru gestionarea deșeurilor în România, finanțată cu 19 milioane de lei din fonduri europene salvate. Proiectul vizează reducerea risipei alimentare, limitarea plasticului de unică folosință și încurajarea reparării sau reutilizării echipamentelor electrice.

Fonduri europene salvate pentru educație de mediu

Ministrul interimar al Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, anunță lansarea unei campanii naționale de informare și educare privind modul în care românii gestionează deșeurile. Potrivit acesteia, ministerul a reușit să păstreze 19 milioane de lei din fonduri europene, bani care vor fi direcționați către un proiect cu impact public.

„Lansăm una dintre cele mai ambițioase campanii de informare și educare privind gestionarea deșeurilor în România”, a declarat Diana Buzoianu pe Facebook, potrivit Agerpres.

Campania va pune accent pe trei direcții importante: reducerea risipei alimentare, scăderea consumului de plastic de unică folosință și promovarea reutilizării produselor electrice. Ministerul vrea ca mesajele să ajungă la cât mai mulți oameni, nu doar prin informare clasică, ci printr-o abordare creativă și ușor de înțeles.

Ministerul caută idei care să schimbe comportamente

Achiziția pentru această campanie a fost lansată în SEAP, iar operatorii interesați pot depune oferte până pe 23 iunie, ora 15:00. Diana Buzoianu spune că ministerul caută soluții serioase și idei care să producă efecte reale, nu doar materiale de promovare fără rezultat.

„Am reușit să salvăm 19 milioane de lei din fonduri europene, bani care vor fi folosiți pentru o campanie națională dedicată reducerii risipei alimentare, reducerii plasticului de unică folosință și încurajării reutilizării și reparării echipamentelor electrice”, a transmis ministrul interimar al Mediului.

Pentru autorități, gestionarea deșeurilor în România rămâne una dintre problemele care nu poate fi rezolvată doar prin reguli și sancțiuni. Este nevoie și de schimbarea obiceiurilor zilnice, de la cumpărături și consum până la colectare, reparare și refolosire.

O campanie de gestionare a deșeurilor pentru o țară mai curată

Diana Buzoianu susține că proiectul trebuie să îi transforme pe cetățeni în parteneri activi ai unei Românii mai curate. Mesajul ministerului este că oamenii trebuie implicați direct, nu tratați doar ca destinatari ai unor afișe sau spoturi publicitare.

„Ne dorim o campanie creativă, inovativă și cu impact real, care să ajungă la oameni și să îi transforme în parteneri activi pentru o țară mai curată și mai sănătoasă”, a mai spus Diana Buzoianu.

