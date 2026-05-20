B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » A luat câteva lingurițe de înghețată și a murit. O ieșire cu prietenii a unui adolescent de 16 ani s-a transformat într-o tragedie

A luat câteva lingurițe de înghețată și a murit. O ieșire cu prietenii a unui adolescent de 16 ani s-a transformat într-o tragedie

Răzvan Adrian
20 mai 2026, 22:33
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
A luat câteva lingurițe de înghețată și a murit. O ieșire cu prietenii a unui adolescent de 16 ani s-a transformat într-o tragedie
Sursa Foto: Pixabay.com
Cuprins
  1. O poftă nevinovată de înghețată cu un final tragic pentru un băiat din Italia
  2. Detaliul care ar fi putut face diferența
  3. Visul care s-a stins prea devreme

O seară obișnuită în oraș s-a transformat într-un coșmar pentru familia unui băiat din Italia. Băiatul, care avea alergie severă la lapte, a murit la scurt timp după ce a mâncat înghețată alături de prietenii săi, iar anchetatorii verifică acum dacă produsul ar fi putut fi contaminat accidental.

O poftă nevinovată de înghețată cu un final tragic pentru un băiat din Italia

Adriano D’Orsi, un adolescent de 16 ani, se întorcea acasă cu doi prieteni după o ieșire în oraș, când grupul s-a oprit la gelateria pe care o frecventa de obicei. Nimic nu anunța tragedia care avea să urmeze.

După câteva lingurițe de înghețată, băiatul a început să se simtă rău. A cerut ajutor, iar prietenii l-au dus în grabă la casa tatălui său, Mauro. Bărbatul a încercat să intervină imediat și i-a administrat cortizon, însă starea adolescentului era deja extrem de gravă.

Când medicii au ajuns la casa tatălui său, Adriano era inconștient. Manevrele de resuscitare nu au mai reușit să îi salveze viața, informează The Mirror.

Detaliul care ar fi putut face diferența

Familia spune că adolescentul știa foarte bine ce are voie să mănânce. Din cauza alergiei la proteinele din lapte, Adriano era atent la fiecare produs și verifica etichetele înainte să guste ceva.

Potrivit primelor informații, băiatul ar fi ales o înghețată de fructe fără lactate. Anchetatorii iau însă în calcul varianta ca urme de lapte să fi ajuns accidental în produs, fie prin ustensilele folosite, fie prin aparatul de înghețată.

Poliția a ridicat mai multe recipiente din gelaterie, iar autopsia urmează să stabilească exact cauza morții.

„De când era mic, avea episoade pe care nu le puteam explica. Apoi, după teste, i-am descoperit alergia. Dar Adriano s-a adaptat foarte bine. Înainte să mănânce orice, citea cu atenție eticheta și nu greșea niciodată”, a declarat mama băiatului, Antonietta Esposito, potrivit Corriere della Sera, citat de Adevărul.

Visul care s-a stins prea devreme

Adriano era elev la un institut nautic din Bagnoli și visa să devină căpitan de navă. Mama lui a povestit că băiatul avea planuri mari și îi promitea că o va duce să vadă lumea.

„Știa ce voia să facă în viitor. Îmi spunea: «Mamă, peste doi ani te voi duce să călătorești prin lume, ai să vezi»”, a spus Antonietta Esposito, conform surselor.

Durerea femeii este cu atât mai mare cu cât fiul ei era, spune ea, un copil atent, responsabil și iubit de toți cei din jur.

„Acum toate acestea au dispărut. Adriano era un băiat minunat. Un fiu perfect, genul pe care multe mame și l-ar dori. Iar eu am fost suficient de norocoasă să îl am”, a adăugat mama adolescentului, potrivit The Mirror.

Tags:
Citește și...
Exercițiu de securitate major în Germania cu avioane Eurofighter. Autoritățile au simulat un atac ca în cazul atentatelor de la 11 septembrie
Externe
Exercițiu de securitate major în Germania cu avioane Eurofighter. Autoritățile au simulat un atac ca în cazul atentatelor de la 11 septembrie
Criza din Orientul Mijlociu lovește puternic Qatarul. Cum afectează războiul exporturile și turismul
Externe
Criza din Orientul Mijlociu lovește puternic Qatarul. Cum afectează războiul exporturile și turismul
Un post de radio britanic a anunțat din greșeală moartea regelui Charles. Cum s-a produs eroarea care a provocat panică
Externe
Un post de radio britanic a anunțat din greșeală moartea regelui Charles. Cum s-a produs eroarea care a provocat panică
Mona Lisa va avea un spațiu dedicat la Luvru. Ce modificări pregătesc arhitecții pentru opera de artă
Externe
Mona Lisa va avea un spațiu dedicat la Luvru. Ce modificări pregătesc arhitecții pentru opera de artă
Trump joacă la rece dosarul Iranului. Conflictul începe să apese pe prețuri și pe sondaje
Externe
Trump joacă la rece dosarul Iranului. Conflictul începe să apese pe prețuri și pe sondaje
Ucraina leagă alegerile de evoluția frontului. Scrutinul prezidențial ar putea fi împins până în 2027
Externe
Ucraina leagă alegerile de evoluția frontului. Scrutinul prezidențial ar putea fi împins până în 2027
Războiul cu Iranul se complică în culise. Trump și Netanyahu nu mai par să urmărească același final
Externe
Războiul cu Iranul se complică în culise. Trump și Netanyahu nu mai par să urmărească același final
Europa, împinsă să își asume mai mult propria apărare. Reducerea trupelor SUA testează unitatea NATO
Externe
Europa, împinsă să își asume mai mult propria apărare. Reducerea trupelor SUA testează unitatea NATO
Merkel, trimisă să-l mai ajute o dată pe Putin? Europenii se gândesc să apeleze la ea pentru eventuale negocieri cu dictatorul rus
Externe
Merkel, trimisă să-l mai ajute o dată pe Putin? Europenii se gândesc să apeleze la ea pentru eventuale negocieri cu dictatorul rus
UE transmite un mesaj de calm privind Ebola. Riscul de infectare în Europa rămâne „foarte scăzut”
Externe
UE transmite un mesaj de calm privind Ebola. Riscul de infectare în Europa rămâne „foarte scăzut”
Ultima oră
23:21 - Exercițiu de securitate major în Germania cu avioane Eurofighter. Autoritățile au simulat un atac ca în cazul atentatelor de la 11 septembrie
23:15 - Bucureștiul ar putea avea un singur responsabil pentru căldură. Primăria Capitalei vrea să preia ELCEN
22:57 - Bolojan, despre acuzațiile PSD pe subiectul SAFE: Fac gălăgie că n-au soluții / Când deranjezi, cei deranjați nu-ți rămân datori (VIDEO)
22:39 - Criza din Orientul Mijlociu lovește puternic Qatarul. Cum afectează războiul exporturile și turismul
22:32 - Bolojan: PSD a dinamitat coaliția. PSD și AUR să vină cu soluțiile, că au demonstrat că au majoritate / Grindeanu nu are percepția că dacă muncești, o faci natural. Pentru el, trebuie să fii în campanie electorală ca să muncești (VIDEO)
22:04 - Un post de radio britanic a anunțat din greșeală moartea regelui Charles. Cum s-a produs eroarea care a provocat panică
21:58 - Bolojan explică de ce proiectul reactoarelor nucleare de la Doicești e păgubos pentru noi și bate obrazul americanilor: „Mie mi s-a părut responsabil că dacă îți respecți partenerii, să-i informezi. E vorba de banii României” (VIDEO)
21:58 - România cere eliberarea membrilor Global Sumud Flotilla. Oana Țoiu condamnă tratamentul aplicat protestatarilor
21:31 - Bolojan: Dacă Guvernul n-ar lucra practic de dimineața până seara și am face ce au generat PSD și AUR, practic România ar pierde o ocazie importantă de a închide PNRR-ul (VIDEO)
21:29 - Mona Lisa va avea un spațiu dedicat la Luvru. Ce modificări pregătesc arhitecții pentru opera de artă