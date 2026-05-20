O seară obișnuită în oraș s-a transformat într-un coșmar pentru familia unui băiat din Italia. Băiatul, care avea alergie severă la lapte, a murit la scurt timp după ce a mâncat înghețată alături de prietenii săi, iar anchetatorii verifică acum dacă produsul ar fi putut fi contaminat accidental.

O poftă nevinovată de înghețată cu un final tragic pentru un băiat din Italia

Adriano D’Orsi, un adolescent de 16 ani, se întorcea acasă cu doi prieteni după o ieșire în oraș, când grupul s-a oprit la gelateria pe care o frecventa de obicei. Nimic nu anunța care avea să urmeze.

După câteva lingurițe de înghețată, băiatul a început să se simtă rău. A cerut ajutor, iar prietenii l-au dus în grabă la casa său, Mauro. Bărbatul a încercat să intervină imediat și i-a administrat cortizon, însă starea adolescentului era deja extrem de gravă.

Când medicii au ajuns la casa tatălui său, Adriano era inconștient. Manevrele de resuscitare nu au mai reușit să îi salveze viața, informează .

Detaliul care ar fi putut face diferența

Familia spune că adolescentul știa foarte bine ce are voie să mănânce. Din cauza alergiei la proteinele din lapte, Adriano era atent la fiecare produs și verifica etichetele înainte să guste ceva.

Potrivit primelor informații, băiatul ar fi ales o înghețată de fructe fără lactate. Anchetatorii iau însă în calcul varianta ca urme de lapte să fi ajuns accidental în produs, fie prin ustensilele folosite, fie prin aparatul de înghețată.

Poliția a ridicat mai multe recipiente din gelaterie, iar autopsia urmează să stabilească exact cauza morții.

„De când era mic, avea episoade pe care nu le puteam explica. Apoi, după teste, i-am descoperit alergia. Dar Adriano s-a adaptat foarte bine. Înainte să mănânce orice, citea cu atenție eticheta și nu greșea niciodată”, a declarat mama băiatului, Antonietta Esposito, potrivit Corriere della Sera, citat de .

Visul care s-a stins prea devreme

Adriano era elev la un institut nautic din Bagnoli și visa să devină căpitan de navă. Mama lui a povestit că băiatul avea planuri mari și îi promitea că o va duce să vadă lumea.

„Știa ce voia să facă în viitor. Îmi spunea: «Mamă, peste doi ani te voi duce să călătorești prin lume, ai să vezi»”, a spus Antonietta Esposito, conform surselor.

Durerea femeii este cu atât mai mare cu cât fiul ei era, spune ea, un copil atent, responsabil și iubit de toți cei din jur.

„Acum toate acestea au dispărut. Adriano era un băiat minunat. Un fiu perfect, genul pe care multe mame și l-ar dori. Iar eu am fost suficient de norocoasă să îl am”, a adăugat mama adolescentului, potrivit The Mirror.