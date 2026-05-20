Exercițiu de securitate major în Germania cu avioane Eurofighter. Autoritățile au simulat un atac ca în cazul atentatelor de la 11 septembrie
Sursa Foto: Flickr.com
Cuprins
  1. Ce scenariu au simulat autoritățile germane
  2. Cum s-a desfășurat intervenția armatei
  3. De ce pune Germania accent pe astfel de simulări

Guvernul german și armata federală au organizat miercuri un exercițiu de securitate inspirat din scenariile atentatelor din 11 septembrie 2001. Simularea a testat reacția autorităților într-o situație în care un avion civil deturnat ar fi amenințat siguranța publică.

Ce scenariu au simulat autoritățile germane

Exercițiul a implicat un scenariu de tip „Renegade”, termen folosit pentru cazurile în care un avion civil este deturnat în spațiul aerian german. Cabinetul cancelarului Friedrich Merz a participat direct la simulare, iar oficialii au trebuit să ia decizii rapide într-un context considerat critic pentru securitatea națională.

Purtătorul de cuvânt al guvernului german, Stefan Kornelius, a explicat că liderii executivului au fost implicați „în timp real” pentru a răspunde unei situații „potenţial periculoasă pentru securitatea publică în Germania”.

Scenariul amintește de atentatele din 11 septembrie 2001 din Statele Unite, când avioane de pasageri au fost deturnate și folosite în atacuri soldate cu aproape 3.000 de victime, scrie AFP.

Cum s-a desfășurat intervenția armatei

În cadrul simulării, un avion civil considerat „furat” a traversat teritoriul Germaniei de la sud către nord. Potrivit surselor guvernamentale, aeronava avea ca posibilă țintă un eveniment public fictiv de amploare.

După decizia luată de executiv, două avioane de luptă Eurofighter au fost ridicate în mod real de la sol și trimise în misiune de interceptare. Aparatele militare au escortat aeronava până la un aerodrom situat în nordul Germaniei, relatează observatornews.ro.

Autoritățile au transmis că astfel de exerciții devin tot mai importante în actualul context internațional. Sursa guvernamentală germană a subliniat că „în lumina înmulţirii ameninţărilor hibride exerciţiile de ripostă la crize sunt o parte integrantă a pregătirii naţionale în faţa acestora”.

De ce pune Germania accent pe astfel de simulări

Berlinul încearcă să își adapteze rapid mecanismele de securitate la noile riscuri care apar în Europa și la nivel global. Exercițiile de acest tip urmăresc atât coordonarea armatei și a serviciilor de securitate, cât și viteza de reacție a liderilor politici în momente de criză.

Prin implicarea directă a cancelarului și a instituțiilor-cheie, autoritățile germane încearcă să evite blocajele decizionale care pot apărea în situații extreme și imprevizibile.

