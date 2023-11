Alina Bădic: Este un sfârșit de an foarte dur, cu nenumărate agresiuni. Trebuie să ne găsim o identitate corectă (VIDEO)

Este un sfârșit de an foarte interesant, dar și foarte dur, a spus Alina Bădic, realizatoarea emisiunii „360 de grade”, marți, pe B1 TV, la „News Pass” cu Laura Chiriac.

Alina Bădic, pe B1 TV, despre sfârșitul de an

Astrologul a explicat că, deși finalul de an „vine cu nenumărate agresiuni”, este important să înțelegem că „nimic din ceea ce ni se întâmplă nu trebuie luat personal”.

„Este un sfârșit de an foarte interesant, aș spune, dar și foarte dur. Această duritate eu cred că nu am mai regăsit-o în ultimii ani, este mult mai mult decât tot ceea ce a fost până acum (…). În primul rând, trebuie să ne găsim o identitate corectă, ceea ce poate părea foarte simplu la prima vedere, dar nu este. Să știi cine ești cu adevărat aș spune eu că este cea mai mare provocare a acestui sfârșit de an. Tu cine ești cu adevărat? Știm oare cine suntem cu adevărat?”, a afirmat Alina Bădic.

„În ce context spun acest lucru? Într-un context în care nodurile lunare în acest sfârșit de an ne invită să luăm în calcul faptul că noi nu suntem doar ceea ce suntem acum. Noi suntem și ceea ce am fost altădată. Ca atare, nimic din ceea ce ni se întâmplă nu trebuie luat personal. Nu o lua personal, aș spune, în această perioadă! Chiar dacă este o provocare, o tulburare, o agresiune, pentru că este un sfârșit de an care vine cu nenumărate agresiune”, a continuat ea.

„Cuadratura lui Pluto cu nodurile lunare aduce agresiune nebănuite, care aparent n-au nicio logică. Acestui sfârșit de an aparent îi lipsește logica, și totuși are toată logica din lume. De ce spun acest lucru? Pentru că nu putem să ne pregătim de noul an doar din punct de vedere al socializării… Trebuie să înțelegem faptul că pe undeva a lua contact cu această realitate este foarte importantă. Trebuie să obținem o vibrație înaltă în această perioadă”, a explicat Alina Bădic.