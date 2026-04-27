Ilie Bolojan nu exclude alegerile anticipate

Premierul nu exclude organizarea , în contextul adoptării depusă de PSD și AUR, dacă nu se va putea ajunge la un nou guvern. Ilie Bolojan recunoaște că actualul sistem parlamentar nu favorizează revenirea la votul popular, însă nu exclude ca acestea să aibă loc.

„În mod normal, prin ceea ce fac (PSD şi AUR- n.r.), s-ar presupune că există un astfel de plan. Noi încă nu am avut alegeri parlamentare anticipate. Sistemul nostru parlamentar nu încurajează în general această practică, dar e posibil să ajungem în situaţii în care să se organizeze alegeri parlamentare anticipate, am mai avut şi în ţările din jur”, a declarat Bolojan, la Digi 24.

Totuși, premierul ar prefera să rămână la guvernare, pentru rezolvarea crizelor cu care se confruntă România.

„Orice fel de întârzieri, orice fel de perturbare a atenţiei şi energiei guvernului să rezolve aceste crize, înseamnă nişte costuri pentru oameni. Una este să ai o situaţie în care, cum să vă spun, nu contează ce face guvernul, şi atunci poţi să faci alegeri, poţi să fii un guvern care nu este la capacitatea maximă, şi alta este să-ţi ticăie ceasul, să ştii că în următoarele trei luni de zile, dacă nu faci ceea ce trebuie, pierzi nişte miliarde de euro”, a mai spus Bolojan.

Cum vede ideea unui guvern de reconcilere națională

Întrebat ce înţelege printr-un de reconciliere naţională, despre care vorbesc George Simion şi Călin Georgescu, Ilie Bolojan a precizat că problema nu este să aduni mai multe partide, ci să ai un plan de guvernare.

„Sigur, dânşii şi trebuie să explice despre ce este vorba, problema nu este să aduni un partid, două partide, trei partide sau patru. Şi această coaliţie a fost formată din patru partide plus grupul minorităţilor. Problema este să ai un plan pentru România. Şi să ai oameni serioşi care ştiu că atunci când ai un drum greu de făcut, trebuie să treci peste greutăţi, trebuie sa faci eforturi importante ca să duci lucrurile până la capăt, ceea ce nu s-a înţeles”, a mai declarat Bolojan.

Actualul premier consideră că cel mai dificil este să ajungi la un acord cu privire la ceea ce trebuie făcut.

„Apucăturile vechi din politică nu mai au niciun fel de succes şi fără o gestionare corectă a bugetelor publice, fără a explica oamenilor că dacă ne votează pe noi nu le va fi automat mai bine, ci le va fi mai bine dacă vor face în primul rând nişte eforturi ei personal”, a mai spus premierul.

Ilie Bolojan a descoperit că problema este guvernarea

În pragul demiterii, premierul Ilie Bolojan pare că a descoperit că problema este guvernarea, iar nu cetățeni. Deși vorbește despre guvernarea pentru cetățeni, nici una dintre măsurile pe care le-a adoptat până în prezent nu a avut în vedere interesul acestora.

Dimpotrivă, tot ce a făcut, a fost să scoată mai mulți bani din buzunarele oamenilor, protejând, în același timp privilegiile polticienilor și afacerile rețelelor clientelare.

„Când le vom explica oamenilor aceste lucruri în mod corect şi cinstit, atunci lucrurile se vor schimba. Problema României nu sunt cetăţenii ţării noastre, ei sunt soluţia. Problema noastră este guvernarea. Dar trebuie să facem în aşa fel încât această guvernare să nu fie o pacoste, să fie un factor de dezvoltare, pentru că nu e normal ca cetăţenii să existe pentru un stat sau pentru o guvernare, ci guvernarea pentru cetăţeni”, a afirmat Bolojan.