Ilie Bolojan îl acuză pe că a mințit atât în ce privește intențiile de colaborare cu AUR, cât și despre felul în care decurs guvernarea.

îl acuză pe Sorin Grindeanu că a mințit atunci când a afirmat că partidul pe care îl conduce nu va face . Totodată, Ilie Bolojan susține că fostul partener de guvernare a ascuns adevărul și despre problemele guvernării. El a amintit despre afirmațiile făcute de liderul PSD, la Bruxelles, în faţa unor oficiali europeni.

„Dacă doar critici și n-ai soluții, lucrurile nu sunt bune. Grindeanu a mințit în toată această perioadă nu doar despre problemele guvernării, ci și despre proiecte politice cu AUR. La Bruxelles demoniza acest partid, iar acum vedem o acțiune de colaborare politică. Dacă aceasta este atitudinea, se pune problema ce vor să facă mai departe”, a declarat Bolojan la Digi24.

Bolojan a precizat că liderul PSD a demonizat, în fața oficialilor de la Bruxelles, partidul condus de George Simion, iar acum PSD colaborează cu AUR la o moțiune de cenzură. În acest context, premierul a precizat că întrebarea este ce va face PSD după moţiune, în condiţiile în care există declaraţii „fără echivoc” ale PNL şi USR că nu vor mai fi într-o coaliţie cu social-democrații.

„Singura concluzie este că vom avea, foarte probabil, o majoritate de tip PSD-AUR sau o formulă de genul acesta, pe față sau pe dos, și atunci trebuie să își asume responsabilitatea”, a mai spus Bolojan.

Despre anunțul moțiunii venit în timpul consultărilor de la Cotroceni

Premierul a fost întrebat cum a văzut faptul că PSD a anunțat că va colabora cu AUR la inițierea unei în timpul consultărilor de la Cotroceni. Ilie Bolojan a sugerat că PSD ar putea recurge și la alte acțiuni, după demiterea guvernului, care să-l vizeze pe .

„Asta ține de stilul unor oameni din conducerea PSD. Nu o dată s-a întâmplat asta. Nu este ceva care să te surprindă. Teama mea pentru viitor, pentru că o țară are nevoie de niște ancore, are nevoie stabilitate, de o anumită direcție, este legată de faptul că un președinte, pentru a-și putea pune în practică programul, care are o componentă importantă de tip executiv, are nevoie de o colaborare cu guvernul.

Dacă nu mai ai o colaborare onestă cu guvernul, riști să nu poți să îți pui în practică proiectele din campanie. Nimeni nu ne garantează că în perioada următoare PSD nu recurge și la alte acțiuni, inclusiv în ceea ce îl privește pe președinte”, spus Bolojan.