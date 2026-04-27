Meta vrea energie solară din spațiu pentru centrele AI. Cum ar funcționa proiectul orbital

27 apr. 2026, 23:57
Cuprins
  1. Ce plan a anunțat compania
  2. Cum ar urma să funcționeze tehnologia
  3. De ce este Meta interesată de această variantă
  4. Cine mai privește spre orbită

Meta caută soluții noi pentru consumul uriaș de electricitate generat de inteligența artificială și privește acum spre orbită. Compania a semnat un acord pentru energie solară colectată în spațiu și transmisă ulterior pe Pământ.

Ce plan a anunțat compania

Meta a confirmat un parteneriat cu startup-ul Overview Energy pentru până la 1 gigawatt de energie solară spațială. O asemenea capacitate este comparabilă, în linii mari, cu producția unui reactor nuclear.

Ideea companiei americane presupune folosirea unor sateliți aflați pe orbită, care colectează lumina solară și o convertesc în electricitate pentru rețelele terestre.

Meta nu a prezentat valoarea financiară a acordului, însă înțelegerea i-ar putea oferi acces preferențial la energia produsă în viitor.

Cum ar urma să funcționeze tehnologia

Overview Energy dezvoltă o centrală energetică plasată în spațiu, capabilă să trimită energie către receptoare instalate pe Pământ. Deocamdată, proiectul rămâne în fază de testare și validare tehnologică.

Compania are în plan prima demonstrație orbitală în 2028, iar livrările comerciale ar putea începe în 2030. Dacă planul reușește, sistemul ar evita limitele panourilor solare clasice. Soarele nu apune niciodată în spațiu, iar această realitate stă la baza întregii strategii comerciale a startup-ului.

De ce este Meta interesată de această variantă

Expansiunea accelerată a inteligenței artificiale obligă marile companii tehnologice să caute surse stabile de curent. Centrele de date dedicate AI consumă cantități uriașe de energie, iar presiunea crește constant, relatează Antena3.

Meta speră că Overview Energy îi va oferi acces la energie curată și „neîntreruptă”, a declarat Nat Sahlstrom, vicepreședinte pentru energie și sustenabilitate al companiei.

În paralel, grupul continuă investițiile tradiționale și susține dezvoltarea unor noi centrale pe gaz pentru campusul său major de centre AI din Louisiana.

Cine mai privește spre orbită

Meta nu este singura companie care explorează astfel de scenarii energetice și tehnologice. Elon Musk, Jeff Bezos și alți lideri din industrie au discutat inclusiv despre mutarea centrelor de calcul direct în spațiu.

Pentru moment, proiectele rămân ambițioase și costisitoare, însă cursa pentru energie sigură și putere de calcul se intensifică rapid.

