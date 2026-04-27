Pasagerii unui zbor spre Cluj au trecut prin momente tensionate în timpul aterizării, după ce aeronava a fost zdruncinată de vânt puternic. Totul s-a încheiat fără incidente, iar echipajul a fost lăudat pentru modul în care a gestionat situația.

Ce s-a întâmplat înainte de contactul cu pista

Incidentul a avut loc pe 26 aprilie 2026, la sosirea unui Airbus A321neo care venea din Bologna. În apropierea rafalele puternice au complicat manevrele finale ale aterizării.

Imaginile apărute online arată cum aeronava este mișcată vizibil de curenții de aer înainte de atingerea pistei. În ciuda condițiilor dificile, piloții au păstrat controlul și au continuat procedura în siguranță.

Cum au reacționat cei aflați la bord

Pentru pasageri, minutele dinaintea aterizării au fost încărcate de emoție, mai ales în momentul contactului cu solul. Unii dintre cei aflați în au povestit ulterior experiența în mediul online.

„Am fost in avion. A fost cu emoții Chiar eram curioasă daca s-a filmat aterizarea S-a simțit destul de tare, mai ales când a atins pista și a sărit puțin înapoi”, a scris o tânără care se afla la bordul aeronavei în momentul aterizării, potrivit Libertatea.

Mesajele publicate după incident arată că pasagerii au simțit intens mișcările produse de vânt, însă nu au existat probleme după oprirea avionului.

Ce au spus martorii și internauții

Filmarea distribuită pe rețelele sociale a devenit rapid virală și a adunat numeroase reacții. Mulți internauți au apreciat calmul și experiența echipajului.

„A fost o aterizare spectaculoasă, dar s-a încheiat în siguranță datorită priceperii piloților”, au transmis surse de la fața locului pentru presa locală.

În comentarii au apărut și mesaje precum „Felicitări piloților, au fost foarte atenți”, „Asta înseamnă meserie” sau „Pilotul a fost grozav, excelent”.

De ce au fost condițiile atât de dificile

În ziua respectivă, județul Cluj se afla sub avertizări cod galben și cod portocaliu de vânt puternic. Aceste condiții meteo pot îngreuna considerabil faza finală a unei aterizări. Din fericire, aeronava a ajuns la destinație fără incidente, iar toți pasagerii au coborât în siguranță.