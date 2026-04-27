Nicușor Dan nu a spus ultimul cuvânt în actuala criză guvernamentală. Radu Miruță îi dă credit președintelui (VIDEO)

Adrian Teampău
27 apr. 2026, 23:11
sursa foto: Facebook/Nicușor Dan
Cuprins
  1. Radu Miruță, despre Nicușor Dan
  2. Ce spune Oana Pellea despre Nicușor Dan

Nicușor Dan nu a spus ultimul cuvânt în actuala criză guvernamentală, este de părere ministrul USR al Apărării, Radu Miruță. În opinia sa, șeful statului a fost cea mai potrivită alegere pentru a conduce România, în 2025.

Radu Miruță, despre Nicușor Dan

Radu Miruță a comentat o postare a actriței Oana Pellea care s-a arătat nemulțumită de faptul că președintele Nicușor Dan s-a menținut în postura de mediator și nu a ieșit în susținerea lui Ilie Bolojan. Cunoscuta actriță i-a reproșat șefului statului că medierea pe care a încercat-o, între partide, s-a soldat cu moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR.

Întrebat, în emisiunea News Pass, difuzată de B1 TV, cum comentează faptul că președintele Dan nu s-a implicat de partea guvernului Bolojan, Radu Miruță  s-a arătat convins că acesta nu și-a spus ultimul cuvânt în actuala criză politică.

„Eu nu pot să comentez ce ar trebui să facă președintele României. Este un om pe care l-am susținut cu toată ființa mea la alegerile prezidențiale și sunt convins că  a fost o alegere bună nu raportat doar la contracandidat, ci la ce are nevoie România și cred că mai are cuvinte de spus în această criză politică”, a comentat Radu Miruță.

El a precizat, însă, că nu are cunoștință de intențiile președintelui și de motivele care l-au determinat să nu iasă public în susținerea guvernului actual.

Ce spune Oana Pellea despre Nicușor Dan

Oana Pellea a făcut o postare pe Facebook în care i-a reproșat președintelui Nicușor Dan că preferă să rămână neutru în actualul context de criză guvernamentală. Actrița s-a arătat nemulțumită că șeful statului nu a ieșit public cu un mesaj de susținere a lui Ilie Bolojan.

„Domnule Președinte Nicușor Dan, ne puteți spune în ce a constat medierea dumneavoastră? Dacă ați putea să ne răspundeți înainte de a fi suspendat…

Domnule Președinte Nicușor Dan, ne puteți spune în ce a constat medierea dumneavoastră?
Dacă ați putea să ne răspundeți înainte de a fi suspendat…
Daca ați mediat…ați mediat prost…conflictul a explodat.
Nu credeți că trebuie să vă asumați nereușita?
Nu credeți că trebuie să aveți o declarație publică în legătură cu criza în care se află țara?
Nu credeți că trebuie să veniți cu soluții ?
Nu credeți că electoratul care v-a votat ar merita o reacție asumată.din partea dumneavoastră?
Sau astea nu sunt în atribuțiile Președintelui? 
6.168.696 de alegatori v-au votat!
Unii dintre noi v-am votat și ne-am pus speranțele în dumneavoastră, alții v-au votat ca fiind răul cel mai mic, altii v-au votat pentru că ati promis că îl veți numi în funcția de Prim Ministru pe Domnul Ilie Bolojan…dar toți am avut speranța că o să scăpăm de mafie, de corupție, etc…să-mi fie cu iertare dar între noi există o mare dezamăgire”, a transmis Oana Pellea pe Facebook

Radu Miruță, despre posibilitatea unei noi construcții politice USR-PNL aripa Bolojan. Cum vede refacerea alianței PSD-PNL (VIDEO)
