Nicușor Dan nu a spus ultimul cuvânt în actuala criză guvernamentală, este de părere ministrul USR al Apărării, Radu Miruță. În opinia sa, șeful statului a fost cea mai potrivită alegere pentru a conduce România, în 2025.
Radu Miruță a comentat o postare a actriței Oana Pellea care s-a arătat nemulțumită de faptul că președintele Nicușor Dan s-a menținut în postura de mediator și nu a ieșit în susținerea lui Ilie Bolojan. Cunoscuta actriță i-a reproșat șefului statului că medierea pe care a încercat-o, între partide, s-a soldat cu moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR.
Întrebat, în emisiunea News Pass, difuzată de B1 TV, cum comentează faptul că președintele Dan nu s-a implicat de partea guvernului Bolojan, Radu Miruță s-a arătat convins că acesta nu și-a spus ultimul cuvânt în actuala criză politică.
„Eu nu pot să comentez ce ar trebui să facă președintele României. Este un om pe care l-am susținut cu toată ființa mea la alegerile prezidențiale și sunt convins că a fost o alegere bună nu raportat doar la contracandidat, ci la ce are nevoie România și cred că mai are cuvinte de spus în această criză politică”, a comentat Radu Miruță.
El a precizat, însă, că nu are cunoștință de intențiile președintelui și de motivele care l-au determinat să nu iasă public în susținerea guvernului actual.
Oana Pellea a făcut o postare pe Facebook în care i-a reproșat președintelui Nicușor Dan că preferă să rămână neutru în actualul context de criză guvernamentală. Actrița s-a arătat nemulțumită că șeful statului nu a ieșit public cu un mesaj de susținere a lui Ilie Bolojan.
„Domnule Președinte Nicușor Dan, ne puteți spune în ce a constat medierea dumneavoastră? Dacă ați putea să ne răspundeți înainte de a fi suspendat…
”, a scris Oana Pellea, într-un mesaj publicat pe pagina ei de Facebook.