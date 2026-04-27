Tribunalul Dolj a pronunțat o condamnare cu suspendare în cazul fostului manager al Serviciului de Ambulanță Județean Dolj. Cristian Gîngioveanu a recunoscut acuzațiile formulate de DNA Craiova și a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției.

Ce pedeapsă a primit fostul manager

Instanța a decis o pedeapsă de 2 ani și 8 luni de închisoare cu suspendare, pe un termen de supraveghere de trei ani. Judecătorii au admis acordul semnat cu procurorii anticorupție.

„În baza art. 485 alin. 1 lit. a) C.p.p., admite acordul de recunoaştere a vinovăţiei încheiat la data de 12.02.2026 între Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justitie- Direcţia Naţională Anticorupţie- Serviciul Teritorial Craiova şi inculpatul GÎNGIOVEANU CRISTIAN”, se menționează în hotărârea .

Pe lângă pedeapsa principală, fostul director trebuie să presteze 90 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității, la una dintre instituțiile indicate de instanță.

Cum ar fi funcționat mecanismul de corupție

Potrivit dosarului, Cristian Gîngioveanu a fost găsit vinovat pentru luare de în formă continuată și folosirea unor informații nedestinate publicității. Anchetatorii susțin că a transmis subiecte de concurs unor candidați. Mai exact, 12 persoane care vizau posturi de șoferi sau asistenți medicali ar fi primit subiectele examenelor înainte de probe. În schimb, procurorii spun că au fost cerute și încasate sume importante de bani.

Cazul a alimentat acuzațiile potrivit cărora instituția ar fi fost transformată într-un sistem de angajări contra cost, controlat din interior.

Ce interdicții și confiscări a decis instanța

După executarea pedepsei, Gîngioveanu nu va putea ocupa timp de doi ani funcția de manager general al SAJ sau alte poziții similare într-o instituție publică.

Judecătorii au dispus și confiscarea unor sume consistente descoperite la domiciliul acestuia. „Dispune confiscarea extinsă a sumelor de 413.320 euro, 36.952 lei (RON) și 6.620 USD, sume ce reprezintă diferența dintre sumele totale ridicate de la domiciliul inculpatului Gîngioveanu Cristian conform procesului-verbal de percheziție domiciliară din 31.10.2024 și sumele confiscate ca mită”, se arată în hotărâre.

Separat, instanța a mai confiscat 10.000 de euro considerați mită directă și alte beneficii de peste 5.000 de lei.

Ancheta a vizat și persoane apropiate fostului manager. Socrul său, Constantin Găvan, a fost condamnat anterior la 2 ani și 8 luni de închisoare cu suspendare pentru trafic de influență, fiind acuzat că intermedia mita pentru angajări, potrivit Libertatea.