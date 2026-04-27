A spus lucrurilor pe nume, fără să se mai ascundă! Maria Constantin a vorbit deschis despre momentul în care a călcat strâmb și despre ce a împins-o spre acea decizie.
Artista recunoaște că a greșit, însă explică faptul că relația era deja tensionată și departe de echilibru. În același timp, lasă de înțeles că și fostul partener, Dacian Varga, are o parte din responsabilitate. Dă de înțeles că relația nu funcționa nici din partea lui.
Dincolo de succesul pe care îl are pe scenă, Maria Constantin a trecut și prin momente dificile în viața personală. Astăzi, artista trăiește o perioadă echilibrată alături de soțul ei, Robert Stoica, însă trecutul ei amoros nu a fost lipsit de turbulențe.
Vedeta a vorbit deschis despre relația cu fostul partener, Dacian Varga, recunoscând fără ocolișuri că a fost infidelă. Mai mult, a explicat sincer ce a dus la această decizie, conturând imaginea unei relații tensionate, în care lucrurile nu mai funcționau de mult timp.
Maria Constantin a ales să vorbească despre unul dintre cele mai controversate momente din viața ei sentimentală. Vedeta a recunoscut că, deși a trecut printr-o trădare, a ajuns să facă același lucru în relația cu Dacian Varga. Aceasta a explicat direct că gestul ei a fost alimentat în mare parte de curiozitate, dorind pur și simplu să experimenteze și să înțeleagă cum este.
„Am vrut și eu să văd cum e (…) Nu i-am făcut rău, stai liniștită, că nici el nu a fost ușă de biserică (…) Știi cum e, cui pe cui se scoate (…) Cumva, și Dacian e cunoscut ca fiind acel băiat de oraș. În primă fază Dacian alerga foarte mult după mine, pentru că nu-mi doream genul ăsta de bărbat lângă mine. Mai ales că eram în perioada aia a mea de vreun an de zile în care nu am avut relație cu nimeni”, a declarat cântăreața în podcastul Face to Face, notează cancan.ro.