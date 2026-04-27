A spus lucrurilor pe nume, fără să se mai ascundă! Maria Constantin despre momentul în care a călcat strâmb și despre ce a împins-o spre acea decizie.

Artista recunoaște că a greșit, însă explică faptul că relația era deja tensionată și departe de echilibru. În același timp, lasă de înțeles că și fostul partener, Dacian Varga, are o parte din responsabilitate. Dă de înțeles că relația nu funcționa nici din partea lui.

Ce se ascunde în spatele unei iubiri aparent perfecte

Dincolo de succesul pe care îl are pe scenă, Maria Constantin a trecut și prin momente dificile în viața personală. Astăzi, artista trăiește o perioadă echilibrată alături de soțul ei, Robert Stoica, însă trecutul ei amoros nu a fost lipsit de turbulențe.

Vedeta a vorbit deschis despre relația cu fostul partener, Dacian Varga, recunoscând fără ocolișuri că a fost infidelă. Mai mult, a explicat sincer ce a dus la această decizie, conturând imaginea unei relații tensionate, în care lucrurile nu mai funcționau de mult timp.

Maria Constantin, despre momentul în care a fost infidelă

Maria Constantin a ales să vorbească despre unul dintre cele mai controversate momente din viața ei sentimentală. Vedeta a recunoscut că, deși a trecut printr-o trădare, în relația cu Dacian Varga. Aceasta a explicat direct că gestul ei a fost alimentat în mare parte de curiozitate, dorind pur și simplu să experimenteze și să înțeleagă cum este.

„Am vrut și eu să văd cum e (…) Nu i-am făcut rău, stai liniștită, că nici el nu a fost ușă de biserică (…) Știi cum e, cui pe cui se scoate (…) Cumva, și Dacian e cunoscut ca fiind acel băiat de oraș. În primă fază Dacian alerga foarte mult după mine, pentru că nu-mi doream genul ăsta de bărbat lângă mine. Mai ales că eram în perioada aia a mea de vreun an de zile în care nu am avut relație cu nimeni”, a declarat cântăreața în podcastul , notează cancan.ro.